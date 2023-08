Yolanda Medina está en medio de la polémica, la popular cantante peruana conocida por su éxito inicial en Alma Bella de Nílver Huarac y luego con su propio grupo, Alma Bella de Yolanda Medina, se encuentra en medio de una controversia luego que una reportera hiciera una fuerte denuncia contra ella.

Alison Bedoya, una joven con presencia en redes sociales a través de su página llamada Alison Bedoya Reportajes, ha hecho una enérgica denuncia en contra de la cantante de cumbia con quien tuvo una reciente entrevista que no terminó como se esperaba.

Yolanda Medina habría agredido a la joven

La reportera utilizó su perfil en TikTok para hacer la denuncia pública contra la cumbiambera y exponer que habría sido supuestamente agredida por Yolanda Medina durante lo que parecía una confrontación verbal intensa, según lo que la propia periodista relató en dicha plataforma.

“ Yolanda Medina me aceptó la entrevista, sin embargo se puso agresiva y no me dejó explicarle ”, se lee en la descripción del video publicado en TikTok.

En el video compartido se puede ver a un tercer individuo, cuya identidad se mantuvo en confidencialidad. Este testigo presenció todo lo ocurrido y optó por no involucrarse, aunque no mantuvo cerca de la aparente gresca.

¿Qué sucedió entre Yolanda Medina y la joven reportera?

En el video viralizado en TikTok ya tiene más de 392 mil vistas y han generado todo tipo de comentarios en redes sociales. En el clip se escucha una tensa conversación entre Yolanda Medina y Alison Bedoya. La líder de Alma Bella se muestra visiblemente alterada e increpa gritos en el rostro de la reportera.

“ ¿Qué te pasa? ”, cuestionaba la artista, a lo que la reportera intenta tranquilizarla. “Cálmate”, le dice, pero Medina responde: “¿Qué te dije yo?”. El diálogo continúa cuando Alison Bedoya le dice: “Estamos conversando”, aunque la cantante de cumbia no habría estado dispuesta a calmarse. “ No, no me voy a calmar, me vienes a atacar, lo que estás haciendo tú está mal hecho ”, manifestó Yolanda Medina, quien incluso intentó empujar a la reportera quien denunció el hecho.





