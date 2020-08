Ricardo Zúñiga, más conocido en el mundo de la farándula como el ‘Zorro Zupe', se encontraba pasando la cuarentena en Estocolmo, Suecia, junto a Fiorella Alzamora, quien actualmente reside ahí junto a su pareja. Sin embargo, grandes son los rumores que indicarían que la modelo y el exconductor ya no serían más amigos. ¿Cuál habría sido el motivo?

Recordemos que ambos personajes se mostraban siempre juntos en sus redes sociales disfrutando de gratos momentos como: paseos en yate, cenas en restaurantes elegantes, conociendo lugares turísticos y demás. Pero al parecer habría tenido que haber un motivo muy fuerte para este abrupto “rompimiento”. Así lo evidenció la página de espectáculos “Instarándula”.

“Esto más o menos lo vengo investigando hace algunas semanas. Y es que el Zorro Zupe y Fiorella Alzamora ya no se siguen en Instagram, terminó su amistad en Europa. Fiorella y el Zorro son pinkys, incluso lo invitó a pasar toda la pandemia allá y era como una amistad irrompible. ¿Qué tiene que haber pasado para qué ya no sean patas?”, comentó Samuel Suárez.

“Hace unos días Fiorella me escribió al Whatsapp para decirme que quería contarme algo delicado, pero que no quería que se hiciera público. Yo le pregunté y al final me dejó en visto y nunca me respondió... se arrepintió de contarme algo, no sé si esté relacionado con el Zorro, pero me parece extraño”, agregó.

Por otra parte, Fiorella Alzamora habría publicado un mensaje en su cuenta oficial de Twitter que alertó a todos los usuarios. “Aprendo de mis errores #noconfiar”. ¿Será una indirecta para el Zorro Zupe?

