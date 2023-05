Alejandro Benítez, conocido popularmente como ‘Zumba’, estuvo en el set de ‘Mande Quién Mande’ este miércoles 23 de mayo, donde fue consultado por su romance con Rosángela Espinoza , en la época en que ambos competían en ‘Combate’.

“¿Qué fue más falso en ‘Combate’, tus trenza o tu romance con Rosángela?” , le preguntó María Pía Copello al bailarín.

La pregunta sorprendió al carismático personaje, quien contó cómo comenzó su romance con la popular ‘chica selfie’.

“Yo siendo el rostro del programa, estaba tranquilo en un lado, y de repente entró Rosangela y le preguntaron ‘¿quién te gusta de los chicos?’. Ella dijo ‘me gusta Zumba porque es un chico emprendedor, guapo, baila bien’”, narró el bailarín, dejando en shock a los presentes.

Incluso, recordó que Rosángela le dijo que su madre era fan de él.

“Su mamá, mi exsuegra, decía que yo era un chico lindo y yo me la creí. Me la creí porque si la gente dice que te quiere, te lo dice de verdad” , agregó.

¿Qué dijo Rosángela Espinoza?

En el 2022, Rosángela Espinoza negó - en varios momentos - que haya sido novia de ‘Zumba’, asegurando que todo ‘armado’.

“Dejaré claro que primero fui a “Combate” y no a “EEG” porque fue en el año 2013. Tuve suerte de ingresar a la primera. Bueno, ahí me hicieron el show con el muñeco Zumba, que no sabía quién era hasta que lo vi y me quería regresar a mi casa”, agregó.

“Tuve que seguir porque era una oportunidad para mí. Recuerdo que todo el mundo quería ingresar a “Combate” en ese momento”, agregó.

