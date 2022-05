Este jueves 12 de mayo de 2022, la modelo Rosángela Espinoza sorprendió al recordar su paso por los realities de competencias luego de quejarse públicamente por no haber realizado el circuito extremo en “Esto es guerra”.

A través de Instagram Stories, Rosángela Espinoza recordó que inició en Combate, pero aseguró que el reality que realmente la hizo brillar fue El Gran Show, donde ganó dos copas como mejor bailarina.

“Mi primer reality de competencia fue Combate. Luego pasé a Bienvenida la tarde y Vex. Fui de caída (broma), pero el reality que me dio la oportunidad de mostrar mi talento para poder ingresar a Esto es Guerra fue el reality de baile El Gran Show, donde gané dos (copas) junto con Lucas Pico”, manifestó.

En ese sentido, Rosángela Espinoza recordó su vinculación con Zumba. Según ella, al ver que la iban a relacionar con él, quiso salir del reality: “Además dejar claro que primero fui a Combate y no a EEG porque fue en el año 2013. Tuve suerte de ingresar a la primera. Bueno, ahí me hicieron el show con el muñeco Zumba, que no sabía quién era hasta que lo vi y me quería regresar a mi casa”.

“Tuve que seguir porque era una oportunidad para mí y recuerdo que todo el mundo quería ingresar a Combate en ese momento. Sí, es cierto que tenía un nivel de competencia demasiado bajo porque no estaba preparada físicamente (salía de participar en el Miss Perú)”, añadió.

Foto: Instagram @rosangelaeslo

Asimismo, Rosángela Espinoza contó que Combate no fue su mejor experiencia: “No la pasé bien en Combate porque se burlaron de mí muchísimo por ser mala competidora. Pues era verdad y solo me quedaba hacer show. Pero hoy puedo decir que solo quiero competir y listo. Las cosas como son!!”.

“Ahora mi nivel de competencia es gracias al programa Esto es Guerra, perteneciendo al equipo combatiente Muchos los que se burlaron de mí. Yo me pregunto ahora ¿dónde están? Nunca subestimes y te creas lo máximo. Sacaré mi libro ok!!! Al estilo JBayly”, se lee en su publicación.

Foto: Instagram @rosangelaeslo

