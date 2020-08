Casi un centenar de personas infringió el Estado de Emergencia y salió a celebrar en una discoteca de Manchay, en Pachacámac. Pese que el Gobierno decretó la inmovilización social obligatoria para los próximos domingos, desde hoy 16 de agosto, una decena de irresponsables hicieron de la suyas para burlar la cuarentena.

Lo más indignante es la respuesta que dan cuando son soprendidos por las cámaras de televisión:

“Doy mi cara. Yo Giancarlo Cruz Neyra. Soy de El Paraíso, La Molina. [¿Te arrepientes de salir en toque de queda?] No me arrepiento porque estoy borracho pe. ¿Está bien o no? Sí sé (que las reuniones están prohibidas). Los cachacos me han quitado mi morral con la mascarilla, si me muero es por ellos”, comentó cuando era grabado por América Noticias.

Policía desbarata fiestas en horas de inamovilidad obligatoria

A la misma hora, pero en Jicamarca, San Juan de Lurigancho, 90 personas celebraban un aniversario. En las imágenes se observan las cajas y botellas de cerveza que eran consumidas sin respetar la inmovilización social obligatoria.

“¿No le da vergüenza celebrar en plena pandemia?”, preguntó el reportero.

“Sí (me da vergüenza), lo hice porque estaba estresado”, comentó uno de los detenidos.

La policía intervino en el lugar y detuvo a 90 personas.(Fotos: Renzo Salazar/GEC)

En el local se halló alcohol y comida.(Fotos: Renzo Salazar/GEC)

TE PUEDE INTERESAR