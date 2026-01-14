No solo son los mejores amigos del hombre, los perros policía son una pieza fundamental en la lucha contra la inseguridad, por ello, mantener su salud en estado óptimo es vital.

El Departamento de Servicio Veterinario, de la Dirección de Administración de la PNP, liderada por el General PMP Marco Antonio Carrera Torres, es la entidad encargada del cuidado de estos compañeros de cuatro patas.

Se encargan de brindar atención especializada a los canes policiales en su laboratorio clínico, que incluye una atención de emergencia inmediata en caso de lesiones en el cumplimiento de sus funciones.

“Los canes policiales son uno de los pilares fundamentales en la lucha por la seguridad ciudadana, por ello, mantener su salud en estado óptimo es vital, ya que estos efectivos caninos son la primera línea de defensa en escenarios de alta exigencia, como el resguardo del orden en los estadios deportivos y la incansable lucha diaria por la seguridad ciudadana. Cuidar de ellos es cuidar la seguridad de todos los peruanos”, dijo el General Marco Antonio Carrera Torres.