La Novena Sala Penal Liquidadora de Lima impuso ayer una condena de 13 años y 4 meses de pena privativa de la libertad efectiva al expresidente Alejandro Toledo por el delito de lavado de activos en el caso “Ecoteva”.

Alejandro Toledo se mostró molesto al oír la sentencia cuando se le preguntó si estaba de acuerdo con la condena.

El expresidente Alejandro Toledo ya purga una condena de 20 años y seis meses de prisión en el penal de Barbadillo (Ate) por cobrar coimas a Odebrecht.

Probado

Durante el juicio por el caso “Ecoteva” se probó que el exmandatario se valió de su alto cargo para obtener beneficios mediante la adjudicación de los tramos dos y tres de la carretera Interoceánica Sur al mismo consorcio brasileño.

Condenas

A través de la empresa Ecoteva, de su suegra Eva Fernenbug, Alejandro Toledo utilizó dinero de cuentas off shore para compra de inmuebles en Casuarinas y la Torre Omega, en Surco.

Ayer, el Poder Judicial también dictó contra Avraham “Ave” Dan On, exjefe de seguridad de Alejandro Toledo, una condena de 13 años y 4 meses de prisión como coautor del delito de lavado de activos. La pena será ejecutada cuando sea capturado y entregado a la justicia.

Prófuga

En el caso de Eliane Karp, esposa de Alejandro Toledo prófuga en Israel, se reservó el proceso porque se ha pedido su extradición, mientras se pidió que se mantenga vigente contra ella una orden de ubicación y captura a nivel internacional.

Alejandro Toledo y Avi Dan On, así como el fiscal Rafael Vela, este último descontento con las penas y las multas impuestas a los condenados, impugnaron la sentencia.

David Eskenazi, ex representante legal de Eva Fernenbug, fue condenado a 11 años de prisión por lavado de activos.

