Los legisladores Alejandro Cavero (Avanza País) y Sigrid Bazán (Juntos por el Perú) protagonizaron un fuerte intercambio de palabras durante la sesión del pleno del Congreso de este jueves, durante el debate por la admisión de la moción de censura contra la titular de la institución, María del Carmen Alva.

Su discusión se inició durante la intervención de Bazán, quien aseguró que Cavero se reunió con diputados españoles del partido Vox, de extrema derecha, y que, por ello, defendía también posiciones a favor de la discriminación.

“El señor Alejandro Cavero se ha reunido con Vox, el cual ha dicho que es el partidario de la discriminación, tal vez él está bien con esas ideas. Pero que no se rindan cuentas cuando se publica una aseveración en un país de afuera, cuando se publican tus gastos con dinero del congreso, ¿cuando se publica así entonces esta mal? ¿pero cuando se publica contra el Gobierno entonces está bien?, esa hipocresía es por la que el 70% de la población está harta”, dijo.

Discusión entre Sigrid Bazán y Cavero

Frente a esta declaración, Cavero respondió que él no se ha reunido con diputados de ese partido y recomendó a Bazán que, si rechaza a la actual representación nacional, debe pedir licencia sin goce de haber durante lo que queda de mandato.

“Se miente y se piensa que algo queda, yo le aclaro no me he reunido con Vox, a diferencia de otros no me reúno con personas investigadas por terrorismo y que han tenido que renunciar porque han estado a punto de ser censuradas como el caso del señor Maraví [exministro de Trabajo]. Si tanto odia al Congreso, entonces que la señora Bazán pida licencia sin goce de haber permanente, porque nadie la va a extrañar”, manifestó.

Durante la sesión de este jueves, el pleno del Congreso rechazó admitir a debate la moción de censura contra la titular de la institución, María del Carmen Alva. La votación fue de 20 a favor, 83 en contra y 16 en abstención.

