Congresistas reúnen firmas para presentar mociones de censura contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Santiváñez, y el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, involucrados por audios en un presunto tráfico de influencias para favorecer a Miguel Marcelo Salirrosas “El Diablo”, policía vinculado a la organización criminal “Los Pulpos” de Trujillo.

Eduardo Arana y Juan Santiváñez deben explicaciones de cara al país.

A ambos, señalan voces fuera del Gobierno, se les exige que dejen sus cargos porque existen serias dudas sobre su idoneidad moral para ejercerlos.

Eso dicen

La conversación, difundida en programas dominicales, se dio en septiembre de 2024, cuando Santiváñez era ministro del Interior y Arana de Justicia.

Se escucha a quien sería Santiváñez, en altavoz y desde su despacho, cuando pedía favorecer a su cliente frente a personas de su entorno y solicita a Arana que gestione el traslado de Salirrosas a otro penal, a lo que el hoy premier se compromete.

Tribunal Constitucional

La voz atribuida a Santiváñez también afirma tener apoyo de dos miembros del Tribunal Constitucional (TC), entre ellos “Ticse”, clara referencia a Gustavo Gutiérrez Ticse, elegido en el cargo con votos del fujimorismo y Perú Libre.

Entonces, “El Diablo” cumplía condena por colaborar con “Los K y K”, brazo armado de “Los Pulpos”, a quien Santiváñez defendió en un proceso de habeas corpus ante el Tribunal Constitucional (TC).

Escandaloso

El congresista Jaime Quito calificó al caso de “escándalo tremendo” y reclamó la crisis total del gabinete, es decir la salida del premier Arana y todos sus ministros, y hasta de la presidenta Dina Boluarte.

Lo último, acotó, no se dará con su vacancia porque ella “está blindada en el Congreso”.

¿Censura?

En tanto, las congresistas Ruth Luque y Susel Paredes recogen firmas para una moción de censura contra Arana y Santiváñez.

“Un primer ministro que, junto a Santiváñez, han buscado favorecer a un delincuente no merecen seguir en el cargo”, recalcó Luque.

En tanto, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Elvis Vergara, informó que presentará una moción de interpelación contra Santiváñez y que solicitará facultades de investigación para su grupo de trabajo en este caso.

Ministros lo blindan

Los ministros de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes; de la Producción, Sergio Gonzales; y de Salud, César Vásquez, entre otros, respaldaron a Arana y Santiváñez y dijeron que debe esperarse las investigaciones.

Vásquez indicó que debe verificarse si se usó inteligencia artificial en los audios.

Se defiende

Ayer, al visitar Piura, Santiváñez evadió declarar a la prensa y su seguridad mantuvo lejos a los periodistas. Horas antes, Santiváñez aseguró que los audios difundidos no acreditan ninguna conducta criminal.

En los audios, el abogado penalista Luis Lamas Puccio ve indicios de delitos de tráfico de influencias, peculado y cohecho.

