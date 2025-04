La presidenta Dina Boluarte advirtió ayer que se intervendrá a las personas que circulen a bordo de una misma moto y el vehículo será enviado al depósito como parte de las restricciones en la lucha contra la delincuencia.

MÁS INFORMACIÓN : Nadine Heredia goza de protección de Lula en Brasil y se burla de la justicia

Durante la ceremonia de juramentación de las Juntas Vecinales 2025 y promulgación de la ley que incorpora la pistola eléctrica al servicio de serenazgo, la jefa de Estado señaló que no se va a dejar “vencer por aquellos que delinquen diariamente” y recalcó que “a esos criminales les decimos: ‘aquí estamos, juntos, unidos, y vamos tras de ustedes porque los vamos a vencer”.

MÁS INFORMACIÓN : Asesinan de 5 balazos a abogado y policía en retiro dentro de su oficina

La mandataria anunció a los motociclistas que se les aplicará la prohibición de que dos personas viajen en la misma moto.

Vienen detenciones

“Nuestra Policía tiene el marco legal. Aquella moto que vaya con dos pasajeros será detenido (sic.) y la moto se irá al depósito, porque hemos visto que a través de las motos la gran mayoría lo usaba para asaltar y quitarle la vida a nuestros compatriotas”, aseveró Boluarte.

Al defender la medida, Boluarte recordó el dicho de que “justos pagan por pecadores” y que por ello quienes sufren la prohibición tienen que comprender que es por el bien de la sociedad.

Justos y pecadores

“Hay un dicho que dice: Justos pagan por pecadores; y a los justos, a los que sí usaban su moto para trasladarse, para su trabajo o para llevar a su niño al colegio, pues tienen que entender que estamos en una guerra (…) estamos en una guerra contra el crimen y la delincuencia. Todos sumamos, todos somos soldados para proteger a la patria”, recalcó Boluarte.

Norma

El Decreto Supremo 046-2025-PCM al que hizo referencia Boluarte prohibió que dos personas circulen juntas en una motocicleta en las zonas afectadas. El reglamento publicado, posterior, aclaró que la restricción está dirigida principalmente a quienes brindan el servicio de delivery.

Serenos armados

Además, Boluarte puntualizó que su gestión está “del lado de quienes cuidan a la ciudadanía y no los tendrá desprotegidos”, y que por ello autorizó la ley que le otorga a los serenos la autoridad para que use su arma no letal y así puedan intervenir a delincuentes para entregarlos a la Policía.

“Por eso firmamos esta ley que le da la autoridad al sereno para que use su arma no letal y le da poder de inhabilitar al delincuente, que acecha la paz de nuestros hermanos en la calle, y ponerlo a disposición de la Policía”, aseveró en la explanada del Ministerio del Interior, en San Isidro.

Con el nuevo dispositivo legal, los serenos podrán portar pistolas de electroshock e implementos como aerosoles de pimienta, grilletes y chalecos antibalas, un equipamiento que tiene por objetivo mejorar su capacidad de reacción ante situaciones peligrosas y proteger sus vidas.

Más ataques

Boluarte aprovechó el momento para criticar a fiscales y jueces, y reclamó: “Ministerio Público que no los libere (a los delincuentes) al día siguiente. Poder Judicial, que no los libere al día siguiente”.

“Pero lo que nos tiene que unir es el bien por la Patria ¿Y qué es lo que nos debe unir en este momento? No solamente a las autoridades, sino a la población en general, es la paz que estamos buscando diariamente y es la lucha que estamos dando contra aquella lacra social que son os delincuentes y el crimen organizado. Eso es lo que nos debe de unir, no hay tiempo para odios, rencores o chantajes, es tiempo de trabajar unidos”, afirmó.

Boluarte abucheada

En medio de la ceremonia de juramentación de las Juntas Vecinales 2025, que se realizó de manera simultánea en las 24 regiones del país a través de la plataforma Zoom, la presidenta fue abucheada por ciudadanos de Huancayo mientras ofrecía su discurso oficial.

En la calle Real, frente a la plaza de la Constitución de Huancayo, decenas de miembros de las juntas vecinales lanzaron abucheos y pifias cuando durante su alocución Boluarte destacó supuestos logros de su gestión en materia de seguridad ciudadana y participación vecinal.

TE PUEDE INTERESAR