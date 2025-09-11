Al defender la Ley de Amnistía para militares, policías y ronderos que cometieron crímenes durante la lucha contrasubversiva entre 1980 y 2000, la presidenta Dina Boluarte ratificó que el Perú “seguirá evaluando su permanencia” dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

Boluarte coincide con el fujimorismo y otras fuerzas de esa orientación que cuestionan al sistema internacional de Derechos Humanos y avalan a la Ley de Amnistía.

Lo que no se dice es que de retirarse del Pacto de San José, Perú se pondrá al nivel de las dictaduras de Nicaragua y Venezuela, que han hecho lo mismo.

Sistema Interamericano

Boluarte dejó en veremos si en adelante el Perú va a acatar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), creadas por la Declaración Americana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).

Defiende ley

Boluarte dijo que la Ley de Amnistía, según ella, reconoce a quienes combatieron en tiempos del terrorismo, aunque para la Corte IDH no debe aplicarse esa norma.

“A la Corte les pregunto, ¿dónde está nuestra reparación? Veinte años de terror y ¿dónde está la reparación civil para los 70 mil peruanos que fallecieron en manos de estas mentes insanas?”, indicó Boluarte.

Control difuso

Sea como fuere, a través de un control difuso que ampara el artículo 138 de la Constitución, el Poder Judicial inaplicó una vez más la Ley de Amnistía por ser inconstitucional.

Ayer, el juez Jorge Chávez Tamariz declaró inaplicable la Ley 32419 en el proceso seguido contra el general EP (r) Petronio Baltazar Fernández Dávila Carnero, ex jefe militar de Ayacucho acusado de desaparición forzada de personas, un crimen de lesa humanidad.