El Colegio de Abogados de Lima (CAL) exigió la “renuncia inmediata” del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y del ministro de Justicia, Juan Santiváñez, a raíz de los audios sobre sus presuntas coordinaciones para beneficiar al reo Miguel Marcelo “El Diablo”, policía vinculado a la banda “Los Pulpos”.

Santiváñez y Arana son incondicionales de Dina Boluarte. Y Boluarte los tiene al lado muy seguros.

La corrupción es un punto que hace dudar sobre la conducta de los funcionarios públicos.

Ética y moral

En un comunicado, el CAL pidió a ambos irse “por carecer de la idoneidad ética y moral indispensable para continuar en sus cargos”.

En el audio, de un diálogo de septiembre de 2024, cuando Santiváñez era ministro del Interior y Arana de Justicia, se escucha a quien sería el primero pedir favorecer a su cliente “El Diablo” y trasladarlo a otro penal, a lo que el hoy premier se compromete.

Presunción

“Estos hechos son indicios de extrema gravedad que independientemente de las acciones que adopte la Fiscalía y el Poder Judicial, en respeto del debido proceso y la presunción de inocencia, comprometen no solo la legitimidad del Ministerio de Justicia, sino también la del (...) Gobierno”, indicó el CAL.

Complicidad

“Santiváñez no renuncia porque hay complicidad del Ejecutivo”, advirtió el analista político Hernán Chaparro.

En tanto, la parlamentaria Ruth Luque continúa impulsando mociones de censura contra Arana y Santiváñez, por el caso de presunto tráfico de influencias, mientras la Comisión de Fiscalización del Congreso citó para hoy a los ministros a fin de aclarar el tema de los audios. Al descartar cambios, el ministro de Educación, Morgan Quero, dijo que el gabinete ministerial está “firme, fuerte y unido”.