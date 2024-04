Acorralada se encuentra Dina Boluarte, porque ante elementos de convicción suficientes el Ministerio Público amplió el ámbito de la investigación que se le abrió inicialmente por el caso de los relojes Rolex cuyo origen lícito aún no sustenta.

La presidenta Boluarte no muestra relojazos ni la presidenta dice cuántos tiene.

Sucede que ahora la Fiscalía la investiga ya no solo por los Rolex, cuyo origen legal no explica Boluarte, sino que también ha sumado los casos de sus costosísimas joyas, cuentas bancarias millonarias y declaraciones juradas que no mencionan sus bienes en totalidad.





Dina se corre

Ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, adonde la presidenta estaba también citada ayer y se negó a acudir, el fiscal de la Nación, Juan Villena, informó que desde el 1 de abril se amplió el marco fáctico de la imputación contra Boluarte.





Amplia investigación

Es decir, ya no solo es investigada por los tres relojes Rolex que lucía en público hasta que se le pidió que informe sobre su origen, sino que también se le investiga por sus declaraciones juradas de más de 432 mil soles en un plazo de dos años.





Pesquisas fiscales

Asimismo, indicó la Fiscalía, se amplió la imputación por la pulsera Cartier de 50 mil dólares y las joyas que lucía y que superarían los 500 mil dólares.

“También se amplió (las pesquisas fiscales) a los depósitos de origen desconocido de 1 millón de soles en sus cuentas bancarias”, precisó.





Constitucional y citación

Villena defendió la constitucionalidad del allanamiento a la casa de Boluarte y reveló que pidió un informe por la filtración del acta.

Antes, la Fiscalía no aceptó el pedido de la presidenta para que se le realice la toma de su declaración indagatoria “de manera inmediata” por el caso Rolex.

Con la negativa a su pedido, el Ministerio Público recibirá a la mandataria este 5 de abril para esa diligencia.





Aliados defensores

Con una reconsideración, congresistas de las bancadas de APP, Fuerza Popular y Renovación Popular -junto a otros aliados- buscan evitar que la Comisión de Fiscalización del Congreso pida facultades investigadoras al Pleno para investigar a Boluarte.

Antes, la Comisión de Fiscalización aprobó solicitar al pleno facultades de comisión de investigación por el caso Boluarte, pero los legisladores cercanos al Gobierno pretenden reconsiderar la votación y evitar tal investigación a Boluarte a como dé lugar.





