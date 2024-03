A raíz de la investigación fiscal y la moción de vacancia contra Dina Boluarte por su colección de costosos relojes, que incluyen Rolex, la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, denunció un “complot” para “derrocar” a la presidenta y deslizó que Alberto Otárola podría estar atrás, aunque después aclaró que no señaló al expremier.

Esa teoría del “complot” por los relojes Rolex de Boluarte, que cuestan miles de dólares, no es empero compartida por todos en el gabinete ministerial.

Las discrepancias por los relojes Rolex de Boluarte, en tanto, se dieron mientras el aludido expremier Alberto Otárola salió en redes para enfrentar a Hania Pérez de Cuéllar.





Habla de venganza

A radio Exitosa, la ministra Hania Pérez de Cuéllar declaró que hay una “venganza” contra la mandataria Dina Boluarte y al ser consultada si el expremier Otárola está detrás, respondió: “Yo creo que ustedes, medios de comunicación, tienen que investigar”.

No descartó la existencia de un supuesto “complot” para derrocar al gobierno de Boluarte. “¿Quién está detrás de esto? ¿Por qué sale ahora cuando esto se supone que es de hace tiempo? Mi teoría, en términos políticos, es que, vuelvo a preguntar, ¿por qué recién sale ahora? ¿Esto es una venganza? Creo que eso es lo que los medios de comunicación tienen que investigar”, refirió la ministra.





Otárola sale al frente

“Niego tajantemente estar ‘detrás’ del tema de los Rolex, tal como se ha pretendido deslizar (...) en una entrevista de Hania Pérez de Cuéllar”, tuiteó Otárola, al indicar que intentó comunicarse con la ministra para expresarle su “decepción” porque debió descartar que él tuviera algo que ver.





¿Pérez de Cuéllar, recula?

Luego, la ministra juró en RPP que “en ningún momento” culpó a Otárola. “He dicho que esto me suena a venganza y complot, en ningún momento me he referido a él. Que el periodista haya supuesto eso, me lo haya preguntado y él haya deducido esto, es un tema”, acotó.





“¿Niega complot?”

“No me atrevería a hacer una afirmación de ese tipo”, dijo el titular de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, sobre el “complot” que señala Pérez de Cuéllar.

La ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, apuntó que Boluarte responderá “en las instancias competentes”.





Compra bamba

Hania Pérez de Cuéllar -quien antes jefaturó Indecopi, entidad que lucha contra la piratería a insta a comprar productos originales- reveló que compró una “réplica” de reloj Rolex en China, es decir uno bamba.





¿Vacancia de Dina?

Además, la bancada de Perú Libre presentará una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte por no explicar origen de sus relojes Rolex, según confirmó a RPP la legisladora Margot Palacios.

Palacios anunció que desde su grupo político darán inicio a la recolección de firmas. Se necesita el apoyo de al menos 26 parlamentarios para que pueda ser presentada la iniciativa.









