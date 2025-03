El expresidente Pedro Castillo aseguró que continúa en huelga de hambre y que la información sobre su supuesto levantamiento de la protestas contra su juicio oral es falsa.

MÁS INFORMACIÓN : Congreso elimina más candidatos para las elecciones de 2026: Martín Vizcarra y Salvador del Solar

Al respecto, Pedro Castillo recalcó que su huelga de hambre sigue presente e insiste en su protesta y califica a su juicio de “farsa judicial”.

MÁS INFORMACIÓN : Congreso: Mayoría parlamentaria que cogobierna con Dina Boluarte blinda al ministro del Interior

A través de un mensaje en su cuenta de X, el exmandatario sostuvo que sigue “resistiendo” contra el Poder Judicial.





Acusa a la prensa

“Los medios de comunicación serviles y las instituciones de la dictadura mienten: NO he levantado mi huelga de hambre seca. Sigo firme, resistiendo esta farsa judicial y la persecución política. No claudicaré porque mi lucha es por el Perú profundo. ¡Hasta la victoria!”, escribió Pedro Castillo.





¿Tomó sopa?

Según el Inpe, Pedro Castillo tomó sopa. Informó que Pedro Castillo rompió la huelga de hambre con una sopa.

Al respecto, el director del penal de Ate, Héctor Sandoval Moreno, informó que, luego de ser dado de alta, el expresidente rompió su ayuno al ingerir una sopa. Al regresar al penal, un médico evaluó su estado de salud y lo consideró estable, aunque recomendó reposo, abundó en información sobre Pedro Castillo.





TE PUEDE INTERESAR