Cuando estaba listo el anuncio de la compra de cazas Gripen E suecos para la Fuerza Aérea del Perú (FAP), la “descartada” opción de los Rafale 4 franceses -la preferida por los especialista militares peruanos, aunque más cara- cobró fuerza en los últimos días.

El anuncio de la compra de cazas Gripen E suecos para la Fuerza Aérea del Perú (FAP) quedó en suspenso y los Rafale cobren nueva “vida”. Los Rafale son herederos de los Mirage 2000 que tenemos.

Eso no quiere decir que los Gripen estén descartados, ya que son la opción más deseada del Gobierno de Dina Boluarte. Expertos cuestionan que el Gobierno de Boluarte haya desestimado a los J-10 y J-20 de China y los KF-21 Boramae de Corea del Sur.

Gripen, elegidos

Las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y de su Cancillería, al pretender territorio peruano de la isla Santa Rosa de Loreto, frenaron el anuncio de la compra de los Gripen E.

Los Gripen, trascendió, eran los elegidos por costar menos, mantenimiento y hora de vuelo respecto a los otros dos competidores: el Rafale -más poderoso que los Gripen- y el F-16 de Estados Unidos, este último que Chile utiliza desde hace más de dos décadas.

Rafale, requeridos

Colombia recibirá a los Gripen antes que Perú y, con licencia del propietario sueco Saab, Brasil -aliado colombiano y también fronterizo a nosotros- fabricará, dará mantenimiento y actualizará a los aviones, incluso a los peruanos si los compramos.

Como personal en actividad no puede declarar, es sintomático que oficiales en retiro de la FAP se pronunciaron a favor de los Rafale.

Perú, además, tiene experiencia en los Mirage 2000 franceses, antecesores de los Gripen.

Peligro

“No deberíamos inclinarnos por los Gripen: Brasil es el país intermediario de los Gripen e ideológicamente está alineado con el gobierno de Petro, que está comprando los Gripen. Por una relación geopolítica, los Gripen deberían estar distantes de nosotros”, recalcó el analista político Víctor Andrés Ponce.