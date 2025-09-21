Tras ser suspendida temporalmente en el cargo por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), medida que busca revertir a través de la vía judicial, Delia Espinoza perdió una segunda “batalla” al serle retirada la seguridad policial que reclamó mantener para proteger su integridad.

A través de un oficio remitido a Delia Espinoza, la Dirección de Seguridad del Estado le comunicó que se suspendía la seguridad y la protección policial que tenía asignadas en su condición, hoy perdida, de fiscal de la Nación.

Luciano López, abogado de Delia Espinoza, anunció que presentará una acción de amparo contra la suspensión de seis meses impuesta por la JNJ. “Definitivamente, no tenemos garantías en el proceso seguido, no hay un juego limpio de debido proceso en la JNJ”, declaró en RPP.

Pro y contra

Aunque el penalista Julio Rodríguez aseguró que “los requisitos para suspender” a Delia Espinoza “se cumplían de sobra” y que ella debe agotar la vía administrativa antes de acudir a la vía constitucional del amparo para intentar revertir la decisión de la JNJ.

En cambio, el constitucionalista Samuel Abad dijo que la medida contra Delia Espinoza es “arbitraria” e “inconstitucional”.

Voces

Los congresistas Silvana Robles (Perú Libre) y Susel Paredes (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) criticaron a la JNJ; mientras sus colegas Alejandro Muñante (Renovación Popular) y Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) celebraron la suspensión de Delia Espinoza.

Patricia Benavides no puede ser fiscal de la Nación tras la suspensión de Delia Espinoza, afirmó su abogado, Juan Peña.

