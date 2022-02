El periodista Jaime Chincha entrevistó a la congresista Sigrid Bazán en RPP Noticias. Durante el diálogo, la legisladora de Juntos por el Perú se negó a hacer una autocrítica y aseguró que, de volver en el tiempo, volvería a votar por Pedro Castillo.

“Sigrid, tenemos un problema, el señor Castillo nunca dejó de ser lo que él siempre predicó que era, él era un conservador de izquierda, él no quería ningún derecho civil, y lo apoyaste y ustedes lo apoyaron, entonces yo quisiera esta noche, con todo respeto, que tú hagas una autocrítica ¿En qué te equivocaste, qué fue lo que hiciste? Porque no puede ser que tengamos a un agresor de presidente del Consejo de Ministros”, le dijo Chincha.

“Mira Jaime, yo voy a decir lo siguiente respecto a que votamos por el señor Pedro Castillo y no por la señora Keiko Fujimori: yo, de retroceder el tiempo a abril, votaría de nuevo por el señor Pedro Castillo, porque yo creo que un grupo conservador (...) de izquierda, está bien, que es un grupo que no pensábamos que iba a tener las políticas de género más abiertas, pero que tuvo a Anahí Durand como ministra de la mujer ¿o no? Tuvo al señor Pedro Francke como ministro de Economía ¿o no?”, respondió Sigrid Bazán.

“¿Tú creíste que Castillo había cambiado? ¿Tú creíste que de primera a segunda vuelta, él ya no era conservador?”, insistió Jaime Chincha. “No, yo creo que en medio de la precariedad, el señor Castillo, como él es, conservador, iba a abrir la puerta para que sectores proderechos, sectores mucho más progresistas en temas económicos, en temas de derechos humanos, pudieran tomar la batuta”, se defendió Bazán.

“Claro, pero una cosa es que hayas votado, o sea, votaste, pero otra cosas es co-gobierno, otra cosa es asumir funciones de gobierno y prestarse a esto que finalmente mira, han salido por la puerta falsa (...) pareciera que Castillo los ha utilizado”, advirtió el periodista.

“No, Jaime, no creo que sea una utilización como un uso, y más allá de denunciar o no maltratos, porque en verdad yo podría estar en cada entrevista denunciando mil maltratos en el Congreso, podría estar hablando mil cosas”, dijo Sigrid Bazán. “Pero lo haces, lo haces”, interrumpió Chincha.

El periodista siguió pidiendo una autocrítica y, finalmente, Sigrid Bazán aseguró que, si el presidente Castillo renuncia, se debería convocar a nuevas elecciones generales.

“Si nos vamos a tener que ir, pues que se vaya el presidente y se vayan los congresistas también. Te voy a hacer la autocrítica, Jaime, todos estamos haciendo un mal papel, el Congreso y el gobierno, vayámonos todos (...) yo preferiría eso a decir que saquemos un presidente elegido por la gente y que gobierne una persona dentro de 130 que han puesto ahí”, respondió la congresista.

Fuente: RPP Noticias

