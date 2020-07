La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció esta semana que “surgen pruebas” de la posible transmisión por el aire de COVID-19. “Reconocemos que surgen pruebas en este sentido y por tanto, debemos permanecer abiertos a esta posibilidad y a sus implicaciones”, declaró Benedetta Allegranzi, funcionaria de la OMS.

Pero, ¿cuánto tiempo permanece el virus en el aire?

El médico infectólogo Juan Villena señaló que el Covid- puede estar flotando en el aire más o menos 3 horas, y su permanencia en un espacio dependerá de varios factores.

“El tiempo en que puede estar el virus flotando es mas o menos tres horas. Esto va a depender de la temperatura y la velocidad con la que se mueve el aire. En un ambiente que está quieto, el virus puede estar más tiempo flotando. En el interior de un vehículo, si no están las ventanas abiertas, el tiempo que permanecerá el virus será más que las tres horas que se estableció como el tiempo promedio del virus en el aire”, comentó a Reporte Semanal.

Agregó que si no hay movimiento de aire, el riesgo de transmisión del coronavirus “es más alto”.

¿Uso de protector facial evita contagio?

De otro lado, indicó que el uso del protector facial no previene el contagio al 100% “porque no cubre todos los espacios, definitivamente no es la solución”.

Para el infectólogo, la verdadera solución para prevenir la transmisión sigue siendo el distanciamiento social entre personas.

“A pesar que el virus pueda estar flotando es menos fácil que flote cuando el espacio es abierto y hay menos gente. Se mantiene la idea de la menos 2 metros de distancia entre dos personas. El aislamiento social es la mejor forma de protección del virus en el aire”.

COVID-19 en el aire: médico infectólogo Juan Villena

