Debido a la expansión del coronavirus, la vida de todos los ciudadanos ha cambiado y el tiempo que se pasa frente a los dispositivos digitales también. Trabajar desde casa frente a un computador, la escuela virtual, las reuniones digitales y las horas viendo televisión son solo algunos de los motivos que, según especialistas de OftalmoSalud, han aumentado los casos de pacientes con ojo seco en el Perú.

Además indicaron que, desde principios de marzo, niños y adolescentes también se han visto afectados, ya que permanecen más tiempo despiertos y usando pantallas con el objetivo de socializar de manera virtual con sus amigos y compañeros.

Síntomas

La fatiga ocular relacionada con lo digital se caracteriza por signos que incluyen ojos secos o incluso dolorosos; visión borrosa; ardor, escozor o enrojecimiento; ojos llorosos o la sensación de tener arena u otro cuerpo extraño en la superficie.

El especialista de Oftalmosalud explicó que cuando se usa una pantalla no se parpadea con la misma frecuencia, lo que impide la lubricación natural de los ojos. Aunque los efectos suelen ser temporales y no conducen a daños duraderos, es posible que se desarrollen afecciones más serias en el futuro si no se tratan a tiempo.

¿Qué hacer para evitar estas complicaciones?

· Tómese un descanso 20-20-20: Cierre sus ojos por 20 segundos cada 20 minutos. Luego, mueva los ojos de un lado a otro y fije su mirada en un objeto a una distancia de, al menos, 1 metro durante otros 20 segundos.

· Configure su pantalla correctamente: Asegúrese de mirar nivelado o ligeramente hacia abajo en la pantalla de una computadora. Cuando mira hacia arriba, sus ojos están más abiertos y el párpado superior se abre un poco más, por lo que la parte inferior termina expuesta al aire. Por otro lado, mirar constantemente hacia abajo provoca tensión en el cuello.

· Adapte el contraste: Opte por letras negras sobre fondo blanco o lo contrario. Además, no se siente detrás de una ventana brillante, ya que el deslumbramiento reflejará en la pantalla.

· Cambie los tonos de pantalla: El uso de alta luminosidad en el teléfono, tabletas o en el PC podría afectar aún más sus ojos, incluso predisponerlos a desarrollar patologías en retina. Cambiar a tonos de pantalla más cálidos por la noche: con menos luz azul en el ambiente natural en la noche, no solo protege sus ojos, sino que además le indica al cerebro que comience a producir más melatonina que le permitiría dormir plácidamente.

· Filtro de luz azul: Cambie sus lentes convencionales por unos con filtro de luz azul, ya que esta es responsable del deterioro de la película lagrimal y, además, relacionada con desarrollo de degeneraciones maculares (retina).

· Use una compresa caliente en los párpados: Las glándulas sebáceas en los párpados ayudan a lubricar la superficie del ojo y evitan que las lágrimas se evaporen. Aplicar un poco de calor en el párpado puede abrir esas glándulas sebáceas y ayudar con el ojo seco.

Las toallitas se enfrían muy rápido, por lo que se recomienda una mascarilla térmica que se pueda calentar en el microondas. Para asegurarse de que la mascarilla no esté demasiado caliente, pruébela en su mano antes de ponérsela en la cara. Mantenga la mascarilla puesta hasta que deje de estar caliente, entre cinco y diez minutos.