Por muchas décadas, las mujeres de talla grande se han visto obligadas a lucir un estilo “conservador”, porque la industria textil se limitaba a ofrecerles vestidos túnicas, prendas largas y siempre holgadas. Como si fuera poco, la ropa era oscura y cara. Hoy, emprendedoras plus size como Shirley Carpio Valencia, que aman los colores y lucir ropa ajustada, están revolucionando el mercado. “En mi cumple 26 fui a una tienda por departamento, del Jr. de la Unión, para comprarme una ropa bonita. Entré y nada me quedó. Recuerdo que salí hasta la puerta y me tendí en llanto, fue horrible sentir esa experiencia de que nada me quede”, recuerda.

DISEÑADORA EMPÍRICA. Shirley estudió Marketing empresarial y tenía una empresa de imprenta y publicidad, sin embargo, sus planes cambiaron luego de convertirse en madre y aumentar considerablemente de peso. “Te mentiría si te digo que siempre me acepté, yo antes de tener a mis hijos era muy delgada”, confiesa. Fue entonces cuando se enfrentó a un mundo desconocido para ella: el de las plus size, curvys, mujeres con una talla superior a la 44.

PUNTO DE PARTIDA. La indiferencia, la falta de empatía e, inclusive, las burlas y el rechazo de la sociedad fue la motivación para crear, junto al apoyo de su esposo, “Más Tallas”, una tienda peruana de ropa para chicas de tallas grandes y “llenas de actitud”, porque no hay mejor arma para proyectar sensualidad que sentirse a gusto con lo que se lleva puesto y, sobre todo, con tu cuerpo. “Me tomó tiempo hacerles entender a las mujeres de talla grande que no teníamos porqué escondernos y mucho menos porqué negarnos a los colores alegres. Por último, si queremos mostrar, mostremos y listo”, expresa su fundadora. Sus prendas abarcan hasta la talla 2XL con precios desde S/.14.90 hasta los S/119.90, que es el valor de los pantalones jeans.

POCA COMPETENCIA. A pesar de ser un sector relevante, son pocas las marcas que se atrevan a apostar por tallas plus size, lo que ha resultado una gran oportunidad para que Shirley invierta no solo en “Más Tallas”, sino también en “Más cómoda”, una submarca dirigida a mayoristas que es todo un éxito. Con una amplia sonrisa en la cara cuenta que las ventas de diciembre fueron de locos, vendió 4 veces más que la Navidad del 2020 y 200% más que los meses normales. No obstante, no es eso lo que la hace feliz. “Hoy por hoy entiendo que abrazar a tantas mujeres en su lucha por amar y aceptar su cuerpo es lo más gratificante”, concluye.

