Tener alguna discapacidad no hace ninguna diferencia entre las personas, sin embargo, esta población constantemente se enfrenta a múltiples prejuicios que intentan limitarlos, pero voces como la de Andrea Burga, una comunicadora, cantante, bailarina aficionada y mujer con discapacidad visual, luchan para derribar aquellos estereotipos que contribuyen a una mayor estigmatización.

POPULARIDAD. La periodista acumula cerca de 518 mil seguidores en TikTok, 27 mil en Instagram y 25 mil en Twitter. Con sus ocurrencias y anécdotas, retrata en estas plataformas cómo vive con su discapacidad. En sus videos, aparece tocando guitarra, maquillándose, preparando su desayuno y hasta bailando danza oriental. También responde las dudas que surgen de los cibernautas, encara con sarcasmo y humor los comentarios negativos que recibe y se pronuncia sobre otros temas como discriminación, racismo, política y educación sexual. “Hay mucha gente que no se cuestiona que sus actitudes pueden ser un poco negativas para ciertas poblaciones, no solo hacia personas con discapacidad sino, por ejemplo, hacia personas de la comunidad LGBTQ. Tenemos muy interiorizados ciertos prejuicios”, expresa.

ANDREA BURGA, INVIDENTE QUE UTILIZA LA APLICACION KINDER PARA CONOCER POSIBLE PAREJA

INDEPENDENCIA. Ser educada en un hogar que le permitió desenvolverse con independencia ha sido clave en su vida. “Es un privilegio que tu familia te dé autonomía. Lamentablemente, a muchas personas con discapacidad no se la proporcionan. Por ejemplo, hay familias que no pueden llevar a sus hijos al colegio por problemas económicos y no les pueden enseñar porque tienen que trabajar”, reflexiona. Al mismo tiempo añade, “dar autonomía es difícil, pero las personas con discapacidad vamos a ser visibles cuando nos apropiemos del espacio público porque solo así lograremos mayor inclusión. Ir paso a paso, progresivamente”.

PREJUICIOS. Consciente de que nuestro país presenta muchos problemas para satisfacer las necesidades básicas para las personas con discapacidad, para Andrea el verdadero problema radica en los prejuicios y estereotipos de la sociedad. “Las barreras actitudinales son las que explican las barreras arquitectónicas. Yo siento que son el origen de todo porque está el estereotipo implícito de que las personas con discapacidad no podemos decidir sobre nada, somos incapaces de salir. Entonces, ¿para qué voy hacer una rampa?, ¿para qué voy a poner un semáforo con audio?, ¿para qué?”, manifiesta.

Este y otros cuestionamientos son los que ahora comparte en sus redes sociales con el único propósito de concientizar y generar un sentimiento de empatía sobre las problemáticas que aquejan a la población invidente. “Yo no soy la única activista, hay muchos más de la comunidad con discapacidad. La tecnología nos ha ayudado a hablar estos temas. Hay un poquito más de apertura a escuchar nuestras voces”, finaliza.

Andrea Burga - Comunicadora y tiktoker

Es egresada de Periodismo en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es la creadora del blog ConCapacidad y ha conducido el podcast Lugar Reservado. Actualmente, trabaja en la ONG Sociedad y Discapacidad - SODIS.

7.6 millones de “me gusta” tiene su cuenta en TikTok y su video Desayuno suma más de 14 millones de visualizaciones. La encuentran como andreaburgav.

