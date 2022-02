Hijo de un taxista aventurero y de una ama de casa que ha migrado en dos ocasiones, a Chile y EE.UU., Mauricio heredó de sus padres ese espíritu viajero e intrépido que tanto lo caracteriza. Con una amplia sonrisa, recuerda el round trip que organizó su padre en el 2008, cuando él tenía 12 años. A bordo de su auto, junto a sus 3 hermanos, la familia Carbajal enrumbó desde Lima hacia Ecuador, con paradas en Piura, Tumbes y otras cálidas ciudades. “Fueron 20 días alucinantes y mi papá me metió el chip de viajar, de ser curioso”, afirma emocionado. En el 2012 hicieron otra ruta, esta vez de Lima a Cusco y con una parada en Abancay para visitar a su abuelita. Pero, en el 2014, Mau quiso pasar al siguiente nivel y decidió viajar solo, en avión y a un destino internacional, Chile, para celebrar sus 18 años junto a su mamá. “Ese fue el inicio de viajar fuera”, cuenta.

Hoy, a sus 26 años, conoce más de 20 países y cuenta con 116 mil suscriptores en su canal de Youtube “Pasaje en mano” en el que comparte rutas de viajes, tips, experimentos sociales y videos con mucho intercambio cultural. Últimamente, se ha trazado recorrer los lugares más picantes de nuestro país. Cabe resaltar que, aunque su historia parezca divertida, abrirse camino en esta plataforma no le ha resultado nada, pero nada, fácil.

HINCHA RUTERO. Con 22 años, recién egresado de la universidad, Mauricio tuvo una alocada idea; era la noche de un miércoles y Perú había logrado clasificar al Mundial Rusia 2018, después de 36 años. “Me propuse ir a Rusia, pero no en un vuelo directo, sino hacer un Eurotrip que demore 36 días, de España a Rusia, y atravesar por 8 países que equivalían a las 8 eliminatorias fracasadas”, revive aún asombrado de su hazaña. Para entonces, ya había lanzado su canal, tenía un par de videos que estaban funcionando muy bien y, aunque apenas alcanzaba los 500 suscriptores, se sentía encaminado. “Igual y era un hobbie”, comenta.

No contento con la nueva aventura que emprendería, solventado con la liquidación que recibió tras renunciar a un conocido banco, decidió vender esta propuesta creativa a un canal de señal abierta. Creyó tanto en su proyecto, que logró convencer a los directivos y fue así cómo apareció en la televisión informando desde España, Francia Alemania y Rusia. “Me convertí en el hincha rutero. Llegué a 3000 mil suscriptores en Youtube, 2 mil seguidores en Instagram, estaba feliz, pero ahí empezó el reto de cómo sostener el nivel y tenía muchas cosas en contra: no sabía nada de Youtube, de lo que era ser creador de contenido o influencer, estaba en pininos. No aproveché la oportunidad, la laptop se malogró, no subía videos. Tuve un momento de gloria, pero cuando llego de nuevo a Perú se dio el bajón”, expresa. Después de una pausa, agrega, “pero hice un viaje espectacular por Europa y tuve una novia europea (risas)”.





SEGUNDO INTENTO. Como fiel hincha de la selección, nunca perdió la esperanza de ser youtuber y fue la Copa América 2019 la oportunidad perfecta para volver a intentarlo. Por esas fechas, era parte de una agencia de publicidad, pero iba a renunciar, como ya lo había hecho anteriormente con dos trabajos; sus sueños estaban de por medio y, como dicen, “no hay peor lucha que la que no se hace”. Con un presupuesto de 300 dólares emprendió su segunda travesía y, durante 5 meses, recorrió Sudamérica: conoció Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Algunos de sus videos empezaron a viralizarse, lo que equivalía a un ingreso de dinero. “Hice contenido de cómo viajar por tierra y de cómo es cruzar la frontera de país por país, que es un contenido súper interesante, yo soy el único que lo hace a nivel nacional y de los pocos en Sudamérica. La gente se enganchaba con mis videos y, en 2 meses, pasé de 10 mil a 30 mil suscriptores”, detalla orgulloso.

En este viaje, Mauricio descubrió que hay un montón de maneras de viajar por el mundo, a los 20 años, sin invertir una gran cantidad de dinero. “En Brasil descubro los voluntariados, das tu tiempo por estadía y comida. Estaba en una isla y hasta aprendí portugués y perfeccioné el inglés”, afirma. A pesar de que todo indicaba que iba cuesta arriba, nuevos obstáculos aparecieron en su camino, se malogró su cámara, sus videos no tenían el impacto deseado y, otra vez, se sintió estancando. Sin embargo, era más consciente de que toda experiencia iba sumando en ese largo y dificultoso camino como creador de contenido.

NUEVAS LUCHAS. En 2019, un Mauricio más maduro en conocimientos digitales pero a la vez desalentado, quiso darse un descanso y dejó de subir contenido en Youtube por varios meses. En este periodo, su hermana le propuso que se encargara de la administración de su restaurante, una crepería. Su lado publicista afloró y, con un aura vanidosa y mucha seguridad, confiesa que hizo un buen trabajo con la marca de su hermana, que es muy popular en las redes sociales.

En un abrir y cerrar de ojos llegó el 2020 y había una promesa pendiente que implicaba el retorno a los aeropuertos. El padre de Mau le había ganado la batalla al cáncer y él, su hijo menor, lo premiaría con una aventura, de esas que le regalarían años de vida. “Yo le dije, si te curas del cáncer nos vamos de viaje, como para motivarlo. Y se cura. Me dijo que fuéramos a Europa. Yo había ahorrado un dinero, pero también le pedí a mis hermanos que se comporten con algo. Nos fuimos a Europa, pero le dije que no me iba a regresar a Perú, que yo iba a ir a EE.UU. porque mi mamá vive allá”, narra el comunicador. Su plan en los “Yunaites” era trabajar dos meses, comprarse una laptop, un celular último modelo y regresar con todo a Perú para recorrer Sudamérica porque sus videos habían dado muy buenos resultados.

RESURGIR. La pandemia paralizó sus planes, pero el 2021 fue su año de crecimiento. Más maduro y con mayores conocimientos digitales, sus viajes por Paraguay y Bolivia han sido un éxito rotundo. Incluso, en este último país es toda una celebridad. Su recorrido por Santa Cruz tiene más de un millón de vistas. “Bolivia fue el país que me dio la oportunidad de decir que YouTube era lo mío, pero ahora ya no quiero volver porque voy a caer en una zona de confort. Yo quiero ser global”, indica. Otro de sus videos más vistos es “Así se cruza la frontera de Bolivia a Argentina” y ha aplicado este mismo formato de Perú a Bolivia y viceversa. “Soy el único peruano que realiza este tipo de contenido”, concluye el comunicador.

CORTITAS DE MAURICIO ISAT

*Le gusta viajar al extranjero porque se considera un buen representante del Perú.

*Su mejor experiencia de viaje fue enamorarse en Europa.

*Confiesa que su papá es su mejor publicista. “Cada pasajero que sube a su taxi es una suscripción más en mi canal”, dice entre risas.

*Llamó Leticia a su placa de Youtube por los 100 mil suscriptores. “En el camino he aprendido que soy mi propio muro a vencer”, expresa.

*Sus próximos viajes son a Colombia, Ecuador y un trip por Guyana, Surinam y la Guayana Francesa. “En internet tienes que hacer algo único si quieres resaltar, algo que esté más allá”, es su filosofía.





