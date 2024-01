Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

Hoy te cuento la historia de Francisco, de 61 años, que vive en San Miguel:

Doctora Moro, me siento muy ofuscado porque no he podido lograr que mi mujer deje de usar unas diminutas y horrorosas prendas en la playa.

Rosenda es más joven que yo, tiene 50 años, pero tampoco es una chibola como para que se luzca en bikini frente a todos. Yo la conocí cuando tenía 23 y su cuerpo era de infarto, pero el tiempo ya pasó y ahora se le nota toda la celulitis y hasta el trasero un poco caído, sin mencionar las cicatrices de las cesáreas que tuvo con nuestros tres últimos hijos.

Me incomoda cómo la miran las personas, se nota que se burlan de ella. Incluso, a veces se pasan la voz para voltear a verla y no las culpo. Doctora, mi esposa usa hilo dental y ella tiene un trasero súper grande. Como hombre pienso que se ve desagradable y grotesco.

Para Navidad le regalé un hermoso traje de baño entero de una marca que le gusta. Me costó caro, pero la vendedora me dijo que la prenda armaba muy bonita la silueta. Mi esposa se la probó y se veía tan elegante y sexy. Sin embargo, no se la ha puesto hasta el momento y prefiere ese terrible bikini que la hace ver como una bataclana de los años 90. ¿Cómo la convenzo de que use el traje que le obsequié? Ayúdeme, por favor.

Estimado Francisco, no está bien criticar la apariencia de los demás, mucho menos si es la de tu pareja. Como tú mismo dices, los años pasan y el cuerpo cambia inevitablemente. Lo que te aconsejo es que intentes persuadir a tu mujer diciéndole que te tomó mucho tiempo elegir el traje de baño que le regalaste y te gustaría que luzca. Sé sutil.

