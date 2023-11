Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Eugenia, de 47 años, que vive en Comas:

Señora Mora, me encuentro sumamente preocupada por mi matrimonio. Tengo temor que, luego de 20 años, Carlos me deje. Esta inseguridad mía ha surgido a raíz de una extraña petición de mi esposo, resulta que quiere que durmamos en camas separadas.

Apenas lo dijo mi corazón estalló en mil pedazos. “Negra, debido a que duermes tarde y siempre me quitas la sábana en la madrugada, he pensando que la única manera de poder tener un descanso reparador es si dormimos en camas separadas”, expresó.

Al principio, me reí porque pensé que era una de sus tantas bromas pesadas que siempre me hace. No obstante, él dijo que nunca había hablado tan en serio. “Amor, he leído varios artículos que detallan muchos beneficios de esta práctica. Los fines de semana podremos dormir juntitos otra vez”, recalcó.

A pesar de sus explicaciones, nadie me quita de la cabeza que mi pareja está enamorado de alguien más y que yo ya no le hago feliz en la cama. Doctora, ¿por qué después de tantos años de compartir nuestra cama, juntitos y haciendo cosas ricas, ahora me sale con esta estupidez?

Yo me he negado a su propuesta, pero él dice que de igual manera comprará una cama extra. ¿Qué hago? Todo esto me lastima mucho.

CONSEJO

Querida Eugenia, si tu marido te ha recalcado que dormir en camas separadas no significa que te quiera menos, sino que su principal razón es tener un mejor descanso, entonces no deberías sentirte tan insegura. Por otro lado, si tu esposo no da indicios que te hagan dudar de su relación, ¿por qué te estás martirizando? Toma las cosas con más tranquilidad. Suerte.

ESCRÍBEME TU CASO A magalymoro@prensmart.pe