Magaly Moro

Bruno (39 años, Rímac). Doctora Magaly, ¿por qué no puedo olvidar a mi ex? A Lisset la conocí a inicios del 2008 en un conversatorio de abogados que tuve en un reconocido hotel en el Centro de Lima. Congeniamos muy rápido y nos hicimos grandes amigos. Nos contábamos todo, era agradable estar con ella. Además, siempre tenía un aroma a vainilla que me relajaba. En el 2013 decidimos darnos una oportunidad y ahí empezó la relación. Lamentablemente no funcionó y terminamos por inmadureces justo el mismo día que cumplimos dos años. Ella odiaba las discotecas por ser poco social; y a mí, por el contrario, me encantaba salir a rumbear cada fin de semana.

Lis se fue a vivir a un pueblito lejano en la ciudad de Ica; yo me quedé en Lima, me casé, tuve una niña y después de un año de tener el “hogar perfecto” para muchos, me divorcié. No me sentía cómodo y constantemente trataba de que mi pareja se parezca a Lisset, hasta le compré un perfume similar pero no logré nada, el aroma de mi esposa ni se asemejaba al de mi primer amor.

Hace un mes, cuando estaba en el supermercado, pasó una mujer por mi lado y tenía el mismo olor que Lisset, pensé que era ella, la perseguí hasta el estacionamiento, pero no pude alcanzarla. Llegué a mi casa y empecé a buscarla en redes sociales, no la encontré. Es increíble que no haya podido superarla después de tanto tiempo y hasta el día de hoy, su aroma exquisito me persiga. Me estoy volviendo loco, realmente la extraño, ¿cree que debo buscarla?

Ojo al consejo

Querido Bruno, si el recuerdo de Lisset sigue latente, no pierdes nada con intentar buscarla, localiza a su familia, quizás ellos tengan algún tipo de información y conozcan su paradero, pero tampoco te obsesiones. Ten en cuenta que si ella no tiene redes sociales visibles ni te ha buscado es porque seguro ya está haciendo su vida. Anda con cautela. Mucha suerte.