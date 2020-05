Magaly Moro

Ana Paula (30 años, Carabayllo) Señora Magaly, desde que tenía cinco años siempre soñé con casarme de blanco, en una iglesia majestuosa y con el amor de mi vida. Estuve a punto de hacerlo, pero el coronavirus me arrebató mi anhelado sueño.

Cuando Rafael, mi pareja, me pidió matrimonio hace dos años fui la mujer más feliz del mundo. Desde aquel instante estuve planeando todo al detalle: la música, los invitados, el local, mi vestido, los bocaditos, la decoración, etc. Incluso, solicitamos un préstamo para comprar todo lo necesario para nuestra noche de ensueño y los boletos de avión de nuestra luna de miel en Madrid. Sin embargo, todos esos planes tuvieron que retrasarse.

Yo soy una mujer optimista, doctora Moro. Por ello, aún no cancelo mi matrimonio y les he asegurado a mis invitados que todo marchará como lo indicado, excepto nuestro viaje a España evidentemente. No obstante, Rafael insiste que ya no me haga falsas ilusiones y que acepte que no nos podremos casar este año, ni probablemente el siguiente. ¡Hasta asegura que nadie querrá asistir!

Sinceramente, siento que él no entiende el esfuerzo y dedicación que le he puesto a este gran evento. Yo sé que no será como lo soñé y, por eso, he reducido el número de gente y he pensado hacerlo en un lugar más pequeño y privado pero igual de hermoso. A pesar de eso, mi prometido igual quiere cancelar la boda, sabiendo que es el deseo más grande mi vida.

¿Será acaso que ya no quiere casarse conmigo? Aconséjeme para poder convencerlo, por favor.

OJO CONSEJO

Querida Ana Paula, entiendo que casarte sea el deseo más grande de tu vida, pero tienes que cuidar tu salud y la de tus seres queridos. Estoy de acuerdo con Rafael y creo que lo ideal es cancelar la boda por el momento. Eso no quiere decir que no te ame, sino que se preocupa profundamente por ti. No dejes que esto afecte tu relación. Ánimo y mucha suerte en todo.

