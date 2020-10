Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Mariela (29, La Molina). Hola señora Moro, le escribo porque no sé cómo enfrentar una situación con mi pareja. Soy una mujer cariñosa pero a la vez explosiva, y todas las veces en las que he colapsado, todo me ha ido muy mal. No quiero cometer errores, así que recurro a usted para tener una opinión sensata antes de actuar.

Empiezo por contarle que llevo una relación de 4 años con Mario, un hombre de 32 años pero que a veces se comporta como un chiquillo. A raíz de la pandemia hemos decidido convivir, pero tenemos problemas porque a mi pareja le importa mucho la opinión de su madrastra, una mujer dominante, manipuladora y de mal carácter. Lo peor es que él la mira con ojos de amor, quizás porque ella sabe cómo manejarlo.

Esta señora es muy “creyente de Dios” y luego de enterarse de la decisión que habíamos tomado como pareja, le dijo a Mario que convivir es vivir en pecado, que todo le irá mal y que lo mejor será que espere que pase todo eso para poder casarnos como Dios manda y vivir bajo lo que dicta la palabra. Lo peor de esto, doctora Moro, es que le dijo que si yo no respetaba esa forma de pensar, es porque no era una hija de Dios y que debería buscar una mujer que sí quiera llegar al altar.

Con esta señora yo ya he tenido uno que otro encuentro porque creo que es doble moral, por un lado habla de Dios, pero tiene la lengua muy larga para juzgar. Conozco a muchos creyentes que son buenas personas, ella no.

¿Qué hago, doctora? Yo ya había hecho planes con mi novio y ahora todo está tan confuso.

OJO CONSEJO

Querida Mariela, en primer lugar, te aconsejo llevar la fiesta en paz con la madrastra de tu pareja o tu relación podría verse afectada. Por otro lado, Mario es un hombre adulto y si él ya no quiere convivir contigo, es porque quizás lo ha reflexionado. No lo obligues a tomar esa decisión, mejor piensa si quieres pasar tu vida al lado de alguien que es muy pegado a su mamá porque eso no cambiará. Suerte.

VIDEOS RECOMENDADOS

Lo último que le dijo la adolescente hallada muerta luego de 41 días a su madre

Lo último que le dijo la adolescente hallada muerta luego de 41 días a su madre-ojo

TE PUEDE INTERESAR