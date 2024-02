Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Karen, de 35 años, que vive en Manchay:

Estimada doctora Magaly, le escribo muy angustiada. Desde hace un mes me atormenta un pensamiento: creo que mi esposo César me es infiel al mismo estilo que el cumbiambero Christian Domínguez.

Le cuento, César es taxista. El trabaja en las tardes y noches. Hay días en que regresa con buenas ganancias, pero hay otros en que se demora dos o tres horas más en retornar a casa y viene con miserias. Él me dice que se queda más horas afuera porque no ha tenido un buen día y no quiere regresar con poco dinero.

Sin embargo, dudo de lo que me dice y tengo motivos. En tres ocasiones en que él ha retornado tarde a casa, me he puesto a inspeccionar el carro y he encontrado preservativos. El hallazgo fue impactante, pero me calmé y no le dije nada del tema a César. Traté de encontrar una justificación, no obstante, me quedé con la duda. Pero ya no puedo más, mi duda se ha hecho más grande debido a que hace una semana no hallé condones, ¿sabe lo que encontré?, un arete.

Eso ya fue demasiado para mí. Pienso que mi esposo me es infiel y que usa nuestro carro para darse sus “encontrones” con alguna amante. Los preservativos, el arete, todo parece indicar que me “pone los cachos” como hizo ese tal Domínguez con su esposa.

Quiero encarar a César, pero tengo miedo de que me confirme mis sospechas. Sería un dolor muy grande para mí. Siento que no podría resistirlo. ¿Usted qué me aconseja?

EL CONSEJO

Estimada Karen, te aconsejo que enfrentes la situación y hables con tu esposo sobre tus descubrimientos. No puedes vivir abrumada con estos temores y dudas. Pídele que sea sincero. Si después de lo que te diga no te sientes convencida, te sugiero que consultes con un especialista en problemas de pareja, un psicólogo puede ser. Él te brindará el mejor consejo.

ESCRÍBEME TU CASO A magalymoro@prensmart.pe