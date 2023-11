Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

Hoy te cuento la historia de Jesús, de 43 años, que vive en Barranco:

Doctora, le escribo porque confío en su sensatez para que me ayude a entender el nuevo comportamiento de mi saliente.

Desde hace ocho meses salgo con Fernanda, una guapa administradora que conocí en una fiesta de amigos. Me cautivó desde el primer momento y la invité a una cita. Aceptó y, desde ese momento, somos inseparables.

El tiempo ha pasado volando, la paso bien con ella, somos salientes “exclusivos”, es decir que no vemos a otras personas; pero aún no me animó a oficializar la relación porque no me siento seguro.

Fer, en más de una ocasión, me ha dicho que ya no se siente bien en la relación por mi indecisión, pero no entiendo porqué hasta ahora no puedo dar ese paso. Debido a esta situación, ella decidió llevar terapia psicológica.

Doctora, el asunto es que ahora está muy cambiada, más determinada e, incluso, me hace desplantes que antes no hacía. Por ejemplo, yo solía avisarle uno que otro plan a último minuto porque me gusta que las cosas fluyan, pero ahora Fer me dice que, si no lo aviso con antelación, no puede.

También se niega a hacerme favores, me ha pedido que ya no tengamos relaciones y hasta me ha dado hasta fin de año para definir si tendremos o no una relación formal. De lo contrario, me ha amenazado con alejarse. A mí me parece que me está condicionando. Yo me enamoré de la chica linda de antes, ahora es una dictadora. ¿Qué opina al respecto? Me gustaría saber quien de los dos está mal.

CONSEJO

Querido Jesús, lo más probable es que Fernanda esté fijando límites. Es comprensible que ella quiera oficializar su relación porque ya ha pasado mucho tiempo para seguir como “salientes”. Más que una dictadora, veo a una mujer que está trabajando su amor propio. Si no te agrada su nueva versión, toma distancia. A ti te consejo reflexionar sobre tu conducta.

