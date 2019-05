Ella me lanzó el regalo en la cara

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Alberto (36, Magdalena). Doctora, estoy muy defraudado de mi pareja, quien tuvo una agresión conmigo, pero me dolió más la humillación que el golpe. Aunque acepto que todo ocurrió porque soy muy distraído.

Resulta que durante todo el mes Ana, mi esposa, me dijo que por el Día de la Madre quería que le compre un juego de lencería de una reconocida marca. Incluso me enseñó el modelo, me indicó el color y como para no olvidarme de nada, hasta me mandó la foto.

Lastimosamente, salí a comprar el obsequio el mismo domingo porque me olvidé, y por apresurado no llevé mi celular. Cuando estuve en la tienda, no recordaba nada de lo que me indicó la madre de mis hijos. Sin embargo, no me hice problemas y compré una ropa íntima que me pareció muy linda y elegí el color rojo, porque es sinónimo de amor y pasión.

Yo llegué feliz a casa, pero para entonces Ana ya estaba enojada porque me dijo que pensó que apenas se despertara, yo la sorprendería con un desayuno y su regalo estaría sobre la mesa.

Lo peor vino cuando le entregué el presente. Ella estaba demasiado emocionada y antes de abrirlo me dio un beso y me dijo que me amaba mucho, me agradeció por engreírla; todo cambió apenas abrió la bolsa. Jaló las prendas con tal fuerza, que el hilo dental se rompió al segundo. Luego, me las tiró en la cara y desde entonces se ha marchado con mis hijos donde su mamá. Yo también estoy enojado porque creo que exagera con su comportamiento. No sé qué hacer, ni hablar con ella puedo porque no me contesta el celular. ¿Qué me aconseja?

OJO CONSEJO:

La molestia de Ana viene porque te dio todos los detalles del regalo. Demostraste poco interés. Deja que el enojo se le pase y conversa con ella. Suerte.

HAY MÁS...