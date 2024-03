Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Marcela, de 34 años, que vive en San Borja:

Doctora Moro, me ha tomado tiempo decidirme en escribirle sobre mi actual situación porque siento vergüenza. Hace diez años exactos que soy la amante de Luis. Todo empezó como un juego de amor a escondidas pero, al cumplirse este décimo aniversario de clandestinidad, me pongo a pensar que mi vida, prosiguiendo con esa atadura, no tiene futuro.

A Luis lo conocí en una reunión de amigos y esa misma noche me hizo suya en una velada pasional que me hizo eclipsar totalmente. La pasé de maravillas entre sus brazos que hasta parecía que vivía un sueño. Sin embargo, pronto todo se volvió oscuridad cuando me dijo que era casado.

Ay, señora Moro, tanta fue la atracción que, a pesar de saber que todo estaba mal, su estado civil no fue impedimento para seguir viéndonos una y otra vez, dando rienda suelta a nuestra pasión. Así han pasado diez años. Siempre a escondidas, tratando de no levantar sospechas, buscando coincidir en horarios y que sea dentro de lo prudente. Somos felices en esos momentos de placer.

Disfruto de su compañía, pero Luis jamás me ha dicho que se separará de su esposa. Es más, es un tema que ni siquiera podemos mencionar. Doctora, no sé qué hacer, pero ya no quiero ser la otra. Ayúdeme, por favor.

CONSEJO

Querida Marcela, pienso que debes dejar a ese hombre a la brevedad, no sigas perdiendo tu tiempo. Es momento de que rehagas tu vida y busques una pareja con todas las de la ley, para que comiences a disfrutar de la verdadera felicidad. Claramente, la conexión con Luis es más pasional que amor verdadero. Sé fuerte y rompe ese vínculo.

ESCRÍBEME TU CASO A magalymoro@prensmart.pe