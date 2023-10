Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Maritza, de 42 años, que vive en San Luis:

Buen día, señora Moro. Mi marido me hace renegar mucho por sus gustos extraños. Desde hace un tiempo ha cogido la obsesión de comprarme ropa interior para usarla en la intimidad. Antes me parecía divertido, pero como ahora lo hace todo el tiempo siento que es un gasto innecesario y ya es aburrido porque no aporta el factor sorpresa.

No sé por qué ha adquirido este comportamiento si antes no era así conmigo. Él sabe que en el dormitorio prefiero otro tipo de cosas. No soy muy arriesgada y me centro más en el aspecto emocional del momento. Pero, desde hace un buen tiempo, me ha agarrado de modelo personal y suele traer hasta cinco prendas íntimas para verme con ellas.

Es algo muy incómodo para mí. No considero que tengo un buen físico y no entiendo por qué le excitaría tanto verme con diferentes calzones. He empezado a creer que hace todo esto porque dejé de atraerle y está buscando verme de otra forma. Ya alguna vez intenté conversar con él sobre el tema, pero solo me dijo que le gustaba admirarme con diferentes estilos.

La verdad, no sé si debería preocuparme. Solo quería saber si esto era normal, porque me parece muy extraño su cambio. ¿Qué opina?

CONSEJO

Estimada Maritza, no le des tantas vueltas al asunto. Los gustos sexuales de las personas suelen cambiar mucho a lo largo de su vida. Te aconsejo disfrutar de esta etapa con tu esposo y dejarte llevar. Deja atrás los tabúes sobre tu cuerpo. Si él se siente así contigo es porque de verdad te ama y su deseo se mantiene intacto. Suerte.

