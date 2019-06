Me enamoré de mi inquilina​: "me dolería mucho ver que a su cuarto ingrese otro sujeto"

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Maicol (34 años, Surquillo). Doctora, acabo de alquilar un cuarto de mi casa a una guapa mujer que estudia en una universidad privada. Desde que le entregué las llaves, me cautivó con sus ojos pardos, su linda figura y hermoso rostro. No sé lo que me ocurre, doctora.

Hace diez años que estoy separado de mi esposa, ella después de nuestra ruptura viajó a Italia, así que no existe ninguna limitación para intentar iniciar un romance con esta jovencita. Sin embargo, no me animo a cortejarla.

Miriam, la chica en cuestión, me comentó que da clases particulares de inglés, y ya le mandé un mensaje al WhatsApp para que me dé más información de los cursos y el costo; en realidad no me importa pagar más que en los centros de idiomas reconocidos, solo quiero pasar tiempo con ella, no sé si está bien, pero creo que es la única forma.

Lo bueno es que cuando revisé sus redes sociales, me di cuenta que era soltera, así que, al parecer, no tengo competencia. Doctora Magaly, tengo miedo que mi timidez me domine y termine por arrepentirme. Me dolería mucho ver que a su cuarto ingrese otro sujeto y se estén besando o acariciando intensamente en el mismo piso en el que yo vivo.

No voy a poder decirle nada, ya que está en su derecho de que alguien la visite, o con el tiempo encuentre al amor de su vida.

Necesito sus consejos para poder revelar mis sentimientos sin que mi corazón salga herido, porque si eso sucede, estoy seguro que no volveré a ilusionarme tanto como lo estoy actualmente. ¿Qué consejo me ofrece?

OJO CONSEJO

Maicol, el que no arriesga, no gana. Si lo que sientes por ella es sincero y puro, ¡anímate! De lo contrario, nunca sabrás si ella siente lo mismo por ti. Suerte.