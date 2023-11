Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Manuel, de 48 años, que vive en Pueblo Libre:

Doctora Moro, recurro a usted porque lo que empezó como algo pasajero, se está convirtiendo en una relación seria de la que no sé cómo salir.

Mi dilema es que hace seis meses conocí a una mujer que cocina como los dioses, cada cosa preparada por sus manos es una exquisitez, pero físicamente no me atrae para nada.

Su nombre es Pilar, es 9 años mayor que yo, una señora bonachona, dulce, pero nada atractiva, Incluso, tiene una nariz muy grande, un rasgo que la hace ver masculina. La conocí en el mercado del distrito porque tiene un puesto de comida que es el más concurrido.

Apenas llegué a su puesto, me quedé asombrado de las delicias que vendía. Yo me di cuenta que, desde la primera vez que Pilar me vio, le gusté. Ella siempre me servía más que a los demás, me regalaba refresco y hasta me invitaba postres.

Un día me invitó a comer a su casa y no sabe lo que pasó. La cena que preparó era mucho más rica que lo que había preparado en el mercado. Su sazón me hizo recordar a la de mi madre, que en paz descanse. Nunca imaginé que volvería a sentir esa sensación que solo experimentaba con los platos de mi mamita.

El asunto es que, por más que intente, Pilar no me gusta, sin embargo, he seguido alimentando sus ilusiones por seguir comiendo sus platos. Son muchas las cosas que me agradan, pero su apariencia no. ¿Qué hago, doctora?

CONSEJO

Estimado Manuel, la respuesta la tienes muy clara. Si la apariencia de Pilar no te llama la atención en lo absoluto y para ti este tema es importante, entonces deberías dar un paso al costado y no seguir ilusionándola. Mientras más tiempo dejas pasar, más duro será el golpe que recibirá Pilar. Piensa en ella. Suerte.

