Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Angie, de 37 años, que vive en Punta Piedra:

Doctora Magaly, soy una mujer casada y con dos hijos, pero hace un año me separé de Luis porque descubrí que durante meses él salía con mujeres que conocía a través de una popular app de citas.

Eso me indignó tanto que le puse punto final a nuestra relación. Lo boté de la casa, pero después de un par de meses, lo perdoné por mis hijos. Todo parecía ir bien, incluso yo volví a salir embarazada de mi tercer bebé, pero cuando mi pareja se enteró me gritó y me pidió que abortara.

Me sorprendió mucho su reacción porque se supone que estaba muy enamorado, por eso me rogó para volver. Obviamente, yo le dije que tendría a mi pequeño contra viento y marea. Todo esto me generó una gran tristeza y cuando se los conté a mis amigas las noté bastante raras e incómodas conmigo.

Al principio, pensé que solo era mi idea, pero días después una de ellas me escribió por WhatsApp y me confesó que todo el grupo sabía de los engaños de mi marido, pero que no se atrevieron a contarme porque temían que no les crea y que, además, vuelva a perdonar a mi pareja. Doctora, esto me parece una de las peores traiciones que me han podido hacer. No sé si seguir frecuentándolas o alejarme de ellas. ¿Qué hago? Aconséjeme, por favor.

CONSEJO

Querida Angie, entiendo tu molestia, pero a veces las personas prefieren no meterse en temas de pareja porque pueden salir perjudicados. Es normal que te enojes y les digas que te hubiera gustado que te advirtieran de lo que estaba haciendo tu esposo, no obstante, tus amigas no son responsables de lo que estás pasando. Piensa las cosas con calma. Saludos.