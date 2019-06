Me gusta una escritora: "la invité a salir por redes sociales, pero no me respondió"

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Miguel (27 años, Surco). Doctora, soy un joven barista obsesionado con los cómics de superhéroes desde niño. Mi problema es que he tenido mala suerte con las chicas, pues no todas comparten mi afición por el café y los superhéroes. Sin embargo, hace unos meses encontré en una librería un libro llamado “Chica Cafeína”. Este narraba la historia de una superheroína del café, con lo cual me sentí muy identificado. Leí con mucho gusto este escrito que mezclaba la narrativa y los cómics de manera magistral.

Eso llamó tanto mi atención que inmediatamente busqué información sobre la autora Cecilia Zero y me enteré que también hace cosplay del personaje de su propio libro. Me pareció una mujer muy interesante y la empecé a seguir en sus redes sociales, convirtiéndome en uno de sus fans más activos.

El año pasado, cuando descubrí que estaría en la Feria Internacional de Libro, no dudé en ir a conocerla al stand de la editorial. Doctora, ella fue muy amable, se tomó una foto conmigo y me firmó el libro, pero debido a la afluencia de público no pudimos hablar mucho; eso me dolió demasiado porque soñé mucho con ese encuentro.

Entonces, se me ocurrió escribirle para invitarla a salir, pero nunca recibí respuesta alguna. Sospecho que ella no maneja sus redes sociales y estoy impaciente por verla una vez más, ya que creo que haríamos muy buena pareja porque tenemos los mismos intereses. Sin embargo, tampoco quiero que piense que soy un fanático obsesivo y se asuste. ¿Qué me aconseja, doctora?

OJO CONSEJO

Miguel, es una ilusión, lo mejor será que te olvides de ella. No puedes sentir algo por quien no conoces. No desesperes, el amor llegará a ti, no lo busques. Suerte.