Hoy te cuento la historia de Roxana, de 42 años, que vive en Lince:

Señora Moro, cada año sufro mucho en esta fecha porque Pedro, mi marido, se obsesiona con ver las películas más terroríficas que puedan existir. Su fanatismo es tan grande que, incluso, puede tomarse días en revisar críticas y recomendaciones de expertos para elegir las cintas más escalofriantes.

Recuerdo que cuando éramos novios siempre le advertí que yo era muy temerosa y que odiaba ese género, no obstante, como estaba súper enamorada muchas veces cedí a acompañarlo a ver esas pelis de miedo que realmente me dejaban alterada.

Pensé que luego de casarnos, me dejaría en paz y vería el solo esos films que tanto le gustan, pero me equivoqué. He descubierto que el sadismo de mi pareja radica en verme gritar, llorar y hasta temblar de miedo. Y si opto por taparme los ojos o los oídos, él me toma de las manos para que vea las escenas más espantosas.

Estoy harta de esta fijación de mi pareja. Me irrita su egoísmo, lamentablemente siempre cedo porque, de lo contrario, se enoja y me deja de hablar. Lo que más me molesta es que él jamás acepta ver alguna película de drama o comedia, que son las que a mí me gustan, pero sí me obliga a ver lo que se le da la gana. ¿Cómo enfrento esta situación? No quisiera que mi relación se vea perjudicada por una tontería. Yo amo a esposo.

CONSEJO

Estimada Roxana, por mucho amor que sientas por Pedro, tu bienestar debe estar por encima de todo. Es una completa falta de respeto que tu esposo te someta a ese sufrimiento, aún sabiendo que te aterroriza ese género de películas. Por otro lado, tú también debes mantenerte fuerte y no ceder a hacer cosas que no disfrutas. Establece límites. Suerte.

