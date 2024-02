Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Lucero, de 22 años, que vive en Carabayllo:

Estimada doctora Moro, necesito su consejo. Me gusta mucho, demasiado, el amigo de mi hermano. Su nombre es Carlos.

Lo conozco desde hace un año. Mi hermano lo llevó a la casa para que hagan un trabajo de la universidad. Él se volvió un asiduo visitante y con el tiempo nos hicimos amigos.

No le puedo mentir. A mí me gustó desde el primer momento que lo ví. Siempre me imaginé que algún día seríamos pareja. Era mi sueño. Esperé por mucho tiempo que se cumpliera hasta que a comienzos de enero, Carlos y yo nos dimos nuestro primer beso.

Desde ese día cada vez que él va a mi casa aprovechamos para darnos nuestros besitos. Yo me imaginaba que en cualquier momento me pediría que sea su enamorada y así formalizaríamos. Sin embargo, me estrellé contra la pared.

Hace unos días escuché una conversación de Carlos mientras estaba en el patio de mi casa. Hablaba con una chica a quien le dijo: “un beso, linda”. Inmediatamente le pregunté quién era y me respondió que una muchacha con la que estaba saliendo. Le pregunté que no entendía cómo era eso posible si él y yo nos besábamos y me contestó que nosotros no éramos pareja, que no me confunda y que si deseaba podíamos tener una relación abierta.

Lo que me dijo me dolió, al principio rechacé la propuesta, pero a la fecha estoy considerándola. Carlos me gusta mucho. ¿Qué hago, doctora?

CONSEJO

Estimada Lucero, creo que debes hacer un autoanálisis y preguntarte: ¿quieres tener una relación abierta con Carlos? Debes tener claro que este tipo de relación no es exclusiva, Carlos puede estar con las chicas que desee al mismo tiempo. ¿Eso no te dolerá? Si aceptas asumes las consecuencias. Si no aceptas te sugiero que olvides a Carlos. Trata de no verlo.