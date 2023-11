Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Jaime, de 38 años, que vive en Chorrillos:

Doctorcita, estoy pasando por una situación un poco vergonzosa con mi señora. El problema es que cuando se maquilla se convierte en Michael Jackson de tanta base que utiliza. Antes, mi esposa no se pintaba, pero igual se veía bien. Sin embargo, no sé quién le metió ideas en su cabeza y empezó a maquillarse de un día para otro.

Yo no tengo inconvenientes en que Janet quiera lucir guapa, al contrario, para mí es un orgullo pasear con una esposa linda. Lamentablemente, mi pareja no sabe pintarse porque su cara queda mucho más blanca de su verdadero tono de piel. Además, usa tanta base que se marcan mucho sus arrugas, hasta parecen grietas.

Mi Janet es muy sensible, por eso he tratado de ser sutil al decirle que quizás está abusando de algún producto, pero ella no entiende mis indirectas e, incluso, cree que no quiero que se maquille porque me conseguirá un reemplazo. Señora Moro, mis amigos se burlan de ella, la han bautizado como la “Michael Jackson de Chorrillos” y a mí me da mucha cólera que se mofen de ella, aunque concuerdo con ese apodo.

Le he dicho a mi esposa que se matricule en un curso de maquillaje para que quede “aún más linda” y que yo lo pago, pero se niega. No sé qué más hacer. Ayúdeme, por favor.

CONSEJO

Querido Jaime, se nota que quieres ayudar a tu esposa y si ella no entiende tus indirectas, es mejor que seas más claro con tus palabras. Con delicadeza dile que no exagere con el uso de la base porque ella no la necesita. Si sigue ignorando tus consejos, entonces dile que le desfavorece. Insiste con lo del curso de maquillaje, le ayudará mucho. Suerte.

