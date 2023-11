Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Graciela, de 33 años, que vive en Pueblo Libre:

Señora Moro, tengo tres años de casada y amo mucho a mi compañero de vida, sin embargo, hay una situación que está afectando nuestra relación: él prefiere más a su hija de su anterior compromiso que a mí.

Yo no tengo la dicha de ser mamá, pero entiendo que los hijos ocupan un lugar sumamente importante en nuestro corazón. No obstante, si hemos decidido formar un nuevo compromiso creo que también deberíamos darle el lugar que merece a la nueva persona que ha entrado a nuestra vida. Lamentablemente, Rolando tiene otra manera de ver las cosas.

Todos los problemas surgen porque quiero salir a divertirme con mi esposo, viajar o darnos una escapada a las afueras de Lima, pero Rolando solo desea pasar los fines de semana con su hija. Ella tiene 13 años, está en una edad difícil y i pareja dice que en esta etapa es donde su pequeña más lo necesitará. Pero, ¿y yo dónde quedo?

Como si no fuera suficiente, mi marido tampoco quiere tener otro hijo. Debo aceptar que siempre me lo dejó en claro y yo acepté por amor aunque, por dentro, me moría por ser madre. Pero, doctora, jamás imaginé que en la convivencia yo quedaría completamente desplazada.

Me siento engañada porque, al principio, mi pareja se mostró detallista, amorosa y que sabía equilibrar sus tiempos para darle amor " a las mujeres de su vida”. Siento que todo esto está desgastando nuestra relación. Necesito su consejo.

CONSEJO

Querida Graciela, tu pareja no está teniendo un equilibrio adecuado entre su rol de padre y su vida de pareja. Lo que te recomiendo es que converses con él sobre tus sentimientos, pero sin que suene como un reclamo, sino más bien exprésale que tú también lo necesitas. Si las cosas continúan así o empeoran, evalúa seriamente si seguir a su lado o no. Suerte.

ESCRÍBEME TU CASO A magalymoro@prensmart.pe