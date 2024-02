Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Graciela, de 50 años, que vive en Rímac:

Señora Moro, he leído por años su columna y por eso hoy recurro a usted. Me siento desolada luego que mi marido me pidiera el divorcio, de un momento para otro, y después me enterara que había embarazado a mi hermana, quien es 25 años menor que él.

Estoy viviendo una pesadilla. Jamás imaginé que esa pequeña que crié como si fuera mi propia hija sería la culpable del peor dolor que he sentido en mi vida. Doctora, tuve a la amante de mi esposo dentro de mi casa todo este tiempo y hasta le pagaba los estudios. ¡Cómo he podido ser tan tonta!

Mis hijos están destruidos. Toda mi familia se ha desintegrado por la calentura de un viejo verde y la deslealtad de una hermana sin escrúpulos. Como si fuera poco, mi expareja nos quiere dejar en la ruina. Ha perdido la cabeza.

Nos ha pedido que nos vayamos de la casa, según él nos pagará un departamento, pero no le creo. Siento que apenas pueda, se librará de nosotros. Le entregué toda mi vida a un monstruo sin sentimientos.

Mis padres y hermanos se han solidarizado conmigo, me dicen que ellos me ayudarán económicamente y hasta me han ofrecido trabajo. Lo he aceptado y dentro de poco empezaré una nueva vida, pero me cuesta mucho porque solo quiero llorar. Quiero vengarme de mi ex y mi hermana, solo pienso en eso. Ayúdeme, ¿qué hago?.

CONSEJO

Estimada Graciela, no te sientas mal si solo quieres llorar porque lo que estás viviendo es muy doloroso. Llora todo lo que necesites, pero después es momento de tomar valor por ti y por tus hijos. Si sientes que no puedes, te aconsejo que busques ayuda profesional porque las traiciones afectan demasiado. Eres fuerte y saldrás airosa de esta situación, pero dale tiempo al tiempo.

ESCRÍBEME TU CASO A magalymoro@prensmart.pe