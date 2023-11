Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Alonos, de 27 años, que vive en San Miguel:

Doctora Magaly, le escribo por una incomodidad que tengo con mi enamorada. Desde hace como un mes ha empezado a ver muchos TikToks de Yeri Mua, una influencer mexicana, y ahora no para de imitarla o usar sus expresiones para todo.

No tengo nada en contra de que siga a este muchacha y que le diviertan sus videos, lo que sí me perturba es que utiliza mucho sus expresiones y yo solo quiero hablar con ella igual que antes. Todo el día, cuando le cuento algo, July me responde diciendo “kheeee” o “traka”. No la entiendo.

Ni siquiera puede decirme flaco o novio como antes. Ahora, ante sus amigas, me presenta como su “chacal”. A mí no me gusta ese apodo porque siento que me desprecia o me tratara con menos cariño. Ya intenté hablar con ella para explicarle cómo me sentía, pero solo se burló y me dijo que no sabía aceptar las bromas.

La verdad, estoy muy molesto porque me parece que, a veces, lo hace para irritarme a propósito. Incluso, frente a mi familia me ha dicho “chacalito” y cosas así. Mis primos se mofan de su conducta. Es incómodo porque hasta mis tías me comentan que su comportamiento no es normal.

Deseo recuperar a la novia dulce que tenía. July solía ser muy afectuosa, delicada y hablaba un lenguaje normal. La última vez me acusó de tóxico por pedirle que cambiara. Pero, en serio, la extraño. ¿Está mal lo que estoy pidiéndole?

CONSEJO

