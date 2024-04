Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Roxana, de 25 años, que vive en San Martín de Porres:

Señora Magaly, ayúdeme, por favor.

Desde hace varias semanas pasó vergüenza con mis familiares y amigos. Todo por culpa de mi enamorado. Su nombre es Ricardo. ¿Sabe qué pasó? Resulta que se tiñó el cabello de colores fantasía. ¡Sí! Así como lo lee.

Un día, así de la nada, apareció en mi casa con la cabellera multicolor. “Hola, amor, qué tal mi cambio de look, desde hace tiempo quería teñirme el cabello con varios colores. ¿Qué te parece”, me dijo.

Al verlo, me quedé en shock. Mi enamorado parecía un payaso. Solo le faltaba la nariz roja. No podía creer lo que había hecho. Solo atiné a decirle: “Estoy sorprendida. Si a te gusta como quedó tu cabello, pues genial”.

Mi familia al verlo también se quedó impactada. Mis amigas igual. Desde entonces todos me molestan, se burlan de mi chico. “¿Y tu flaco arcoíris cuando viene a la casa?”, me suele preguntar mi papá. “¿Hoy no te verás con tu Ricardo multicolor?”, me dicen mis amigas.

No solo son las bromas pesadas de mis amigas y de mi familia. Sucede que cuando caminamos por las calles, la gente se nos queda mirando, algunos se ríen y murmuran. Ya no tolero eso.

A Ricardo parece no importarle. No me comenta nada al respecto. Lo veo tranquilo y feliz con el cabello en ese estado mientras que yo sufro. He pensado en obligarlo a que se tiña todo el cabello de color negro. ¿Usted qué opina? Necesito su consejo con urgencia.

CONSEJO

Estimada Roxana, entiendo la situación. Considero que no deberías dejar que las bromas de tus amigas y de tu familia te afecten. Más bien debes ponerle un alto si ya no toleras esas frases. No permitas que se burlen de tu pareja. Asimismo, Ricardo no tiene por qué teñirse el cabello como tú deseas. Respeta sus gustos así como él seguramente respeta los tuyos.

ESCRÍBEME TU CASO A magalymoro@prensmart.pe