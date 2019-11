Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Julia (30 años, La Molina). Doctora Magaly, estoy muy preocupada. Tengo muchas dudas respecto a los verdaderos gustos de mi novio Pedro.

Le cuento qué es lo que pasó para que me entienda mejor. Ambos solemos dormir juntos en su departamento. Hace dos semanas, mientras descansábamos, unas voces me despertaron, era Pedro que estaba soñando. Me acerqué más a él para escuchar lo que decía y logré entender que mencionaba a un caballero: Luis Alberto, y lo repetía constantemente.

Me extrañó mucho oírlo decir eso, pero lo dejé pasar. Sin embargo, hace una semana, mientras dormía, mi novio volvió a mencionar ese nombre y sumó otro: Fernando. Pero eso no fue todo, también pronunció una frase que me dejó inquieta: Quiero verte.

Al día siguiente, muy preocupada por lo que escuché, le pregunté qué había soñado y él me respondió que no se acordaba.

Hace tres días, doctora, mi pareja, entre sueños, volvió a mencionar esa frase junto con los nombres anteriores. Le volví a preguntar a Pedro qué es lo que pasaba y me repitió que no sabía de qué hablaba.

Desde entonces, lo he notado preocupado y algo distante conmigo. Creo que no quiere que hablemos del tema.

Señora Magaly, estoy pensando que mi novio está soñando con varones que le atraen y con ello está descubriendo que realmente sus gustos son otros.

No me animo a plantearle mis sospechas porque lo amo y temo que termine por confesarme la verdad de sus sentimientos. ¿Qué puedo hacer? Ayúdame.

Ojo al consejo

Estimada Julia, comprendo tu preocupación, pero definitivamente tienes que hablar con Pedro. Hazle saber tus dudas y pídele que te dé el verdadero motivo de esos sueños extraños. Alguna causa deben tener y tal vez no sea la que te imaginas. Sin embargo, esto solo te lo puede aclarar él. Y recuerda que, pase lo que pase, siempre es mejor saber la verdad. Suerte.