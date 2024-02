Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Andrés, de 26 años, que vive en Ate Vitarte:

Estimada doctora Magaly, la ola de calor de este verano me está trayendo muchos problemas con mi pareja.

Lo que pasa es que Roxana no quiere salir de su casa. No la he visto desde la quincena de enero. Argumenta que el sol quema demasiado como para salir a la calle. “Amor, no te molestes, pero creo que nuestras salidas al cine, a comer o pasear tendrán que suspenderse, por lo menos hasta fines de marzo. No soporto el calor. Me está matando”, me dijo el mes pasado.

No podía creer lo que estaba escuchando. Le respondí que me parecía una exageración lo que me estaba diciendo y le propuse que nos viéramos en la noche. Aún así no quiso. Me contestó que la sensación de calor se sentía incluso muy fuerte en la noche, por lo que lo mejor era quedarnos en nuestras casas y así evitábamos acalorarnos y sudar.

Roxana se puso terca. Se cerró en la idea de que no saliéramos hasta fines de marzo para evitar el calor. Hasta hoy le reclamo su actitud. Durante todo este tiempo que no nos hemos visto nuestra relación se ha deteriorado ya que siempre discutimos porque no la veo.

Estoy harto. Creo que en realidad Roxana dejó de quererme, solo que no se atreve a decirlo y está ganando tiempo para revelarme la verdad. ¿Cómo es posible que la ola de calor nos separe? Eso es poco creíble. Doctora, ayúdeme. ¿Qué hago para solucionar este problema? Su consejo, por favor.

CONSEJO

Estimado Andrés, considero que cuanto antes debes hablar con Roxana sobre el tema, no es sano que discutan constantemente. Dile que necesitas hablar con ella, búscala en su casa y conversen. Trata de mantener un diálogo alturado, de lo contrario, no hallarán solución al problema. Pídele que sea sincera contigo en sus sentimientos. Siempre es mejor saber la verdad.

