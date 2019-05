Raquel (46 años, Puente Piedra). Doctora Moro, he sido menospreciada por Richard, mi esposo. Él es un ingrato conmigo, no valora mi trabajo en casa.

La mañana del miércoles, antes de celebrar el Día del Trabajador, como es su costumbre se levantó temprano y dijo: “Hoy es mi día, ¿qué me vas a regalar”. Yo, con una sonrisa de respuesta, expresé: “También es mi día, yo trabajo todo el día aquí en la casa”.

De inmediato, vi cómo su expresión facial cambió de alegría a molestia. “¿Tú?”, preguntó. “Esto no es trabajar, es cualquier cosa menos eso”, agregó. Tras ese intercambio de palabras, comenzamos a discutir por varios minutos.

Él cree que es mi obligación hacer los quehaceres de la casa, cuidar a los niños, lavar la ropa y cocinar. Si bien dejé el trabajo para dedicarme al hogar, no he dejado de tener gran carga de actividades.

El hecho de que no me paguen no significa que no sea trabajo. Me molesta que tenga una mentalidad tan retrógrada. Si realmente fuera fácil dedicarse al hogar, debería ocuparse de la familia.

Lo peor de todo es que sus gritos y malos tratos asustaron a nuestros hijos y, en vez de quedarse a calmarlos, se fue como si nada le importara.

Me decepciona su conducta; además de comportarse como un mal esposo, actúa como un pésimo padre.

Doctora, ayúdeme, por favor. No quiero tomar decisiones radicales producto de mi enojo, pero siento que a mi edad no estoy para soportarle a nadie sus malos tratos ni faltas de respeto, ¿qué debo hacer?

OJO CONSEJO

Raquel, ambos deben mantener la calma. Habla con tu esposo y explícale con detalle todas las actividades que realizas en casa, solo así podrá entenderte. Suerte.

