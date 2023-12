Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Luisa, de 25 años, que vive en San Juan de Miraflores:

Estimada doctora Magaly, estoy preocupada y algo molesta.

Hace casi un año comencé una relación sentimental con Renzo. Durante todo este tiempo nos hemos llevado de maravillas. Hemos pasado fechas importantes juntos. Debido a esto es que pensé que la llegada del Año Nuevo también la celebraríamos juntos. Pero me equivoqué.

Hace un par de días, Renzo me comunicó que pasaría esta fecha con sus amigos de la universidad. Me dijo que en enero de este año habían acordado eso. Me sorprendí por la noticia, pero entendí que había sido un acuerdo entre amigos. Mi chico me dijo que le encantaría que estuviera con él ese día, pero que no podía romper una promesa entre amigos.

Entendí la situación hasta que me reveló que dentro de su grupo de amigos con quienes pasará la celebración de Año Nuevo se encontraba su expareja.

No lo podía creer. “No te preocupes, mi amor, sabes que te quiero. Estoy enamorado de ti y quiero que confíes en mí. Por eso es que te estoy contando que ella estará con nosotros”, me dijo.

A pesar de que Renzo trató de infundirme tranquilidad, lo cierto es que estoy preocupada. Sé que Renzo quiso mucho a su ex y que sufrió bastante cuando ella terminó la relación.

Señora Magaly, ¿qué hago con esto que siento? Estoy algo molesta porque pienso que igual Renzo no debería irse con sus amigos por respeto a mí. Oriénteme, lo necesito, por favor.

CONSEJO

Estimada Lucía, entiendo cómo te sientes. Considero que debes confiar en tu enamorado. Si durante todo este tiempo Renzo te ha demostrado que te ama, no tienes motivos para sentirte insegura. La confianza es básica en una relación. Por otro lado, entiende que existe una promesa entre amigos. No te martirices. Toma las cosas con calma. Suerte.

ESCRÍBEME TU CASO A magalymoro@prensmart.pe