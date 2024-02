Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Lorena, de 25 años, que vive en San Juan de Lurigancho:

Doctora Moro, estoy decepcionada y triste. Necesito que me aconseje, por favor.

Hace unos meses comencé una relación con Daniel. Estoy muy enamorada de él. Durante todo este tiempo pensé que él también me quería con la misma intensidad que yo a él, pero me equivoqué. ¿Sabe por qué lo digo? Resulta que mi amado no pasará San Valentín conmigo. El 14 de febrero se reunirá con sus amigos de la universidad.

Cuando me lo dijo no lo podía creer. “Lorena, el 14 de febrero tengo una reunión con mis amigos. Sé que es el Día de los Enamorados, pero desde el año pasado acordé con ellos que nos juntaríamos así tuviéramos enamoradas y tengo que cumplir, por favor, espero que entiendas”, fueron sus palabras.

No supe qué responder, me molestó y me dolió que escogiera a sus amigos y no a mí ¡Soy su enamorada! Yo debo tener la prioridad. No le recriminé su actitud, le dije que comprendía y que no se preocupara por mí.

Sin embargo, lo cierto es que no puedo creer que ese día tan especial no la pase con mi chico. Estoy llena de cólera, desilusionada, creo que realmente Daniel no me quiere. Señora Magaly, por favor, dígame, ¿cree que lo mejor será que termine mi relación? Oriénteme, se lo ruego con el corazón.

CONSEJO

Estimada Lorena, entiendo tu enojo y tristeza. Considero que debes hablar con Daniel sobre el tema y sincerarte. Es lo mejor. Dile lo que piensas y sientes con su decisión. Por otro lado, creo que no está mal que él cumpla sus acuerdos, al parecer sus amigos también lo harán. Además, solo sería por esta ocasión. Piénsalo. Suerte.

