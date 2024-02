Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

Hoy te cuento la historia de Diana, de 47 años, que vive en Salamanca:

Doctora Moro, me encuentro bastante preocupada por la obsesión que está desarrollando mi marido con los videos de un tal “Pinky show”, cuyo trabajo es exponer infieles.

Hace tres meses que mi esposo no hace más que ver los videos de este youtuber peruano. A veces mira episodios completos en Youtube o se concentra horas de horas con los videos virales que este creador de contenido comparte en TikTok.

Esta situación me estresa demasiado, pero no tanto como el afán que tiene Juan Carlos porque nosotros aparezcamos en ese programa. Señora Moro, cada pareja que acepta el reto de que les revisen su celular a cambio de dinero, siempre terminan muy mal. Hay llantos, gritos, es una situación humillante.

Yo le he preguntado a mi pareja si cree que lo engaño o por qué desea tanto exponer nuestra privacidad de tal manera, pero él me responde que lo que ansía es demostrar que no en todas las relaciones hay infidelidades. “Negra, me gustaría que quedemos como esa pareja que realmente se ama y se respeta”, me asegura.

Pero a mí me irrita que todo el tiempo esté averiguando donde hará las entrevistas ese youtuber o que salgamos a diario a diferentes lugares con el único propósito de encontrarlo. ¡Estoy harta! ¿Qué hago?

Estimada Diana, es momento de que hables seriamente con tu pareja sobre tu malestar. Para ser parte de ese programa, los dos tienen que estar de acuerdo, pero veo que tú no quieres y Juan Carlos debe de respetarlo. Lo que te recomiendo es que, en todo caso, conversen, expongan sus puntos de vista y lleguen a un acuerdo con el que los dos estén contentos.

